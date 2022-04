L'ancien footballeur Freddy Rincón subira une intervention chirurgicale d'urgence après avoir subi un accident de la circulation ce lundi à Cali

Lundi matin, l'ancien footballeur colombien, Freddy Rincón, a été victime d'un grave accident de la circulation à Cali, dans la Valle del Cauca.

Les images de l'incident, diffusées sur les réseaux sociaux, ont mis en évidence l'affrontement entre un articulé du Massive Integrated of the West (MIO) et un fourgon Ford noir, dans lequel la légende de l'équipe nationale colombienne se mobilisait en compagnie de quelques amis.

Selon le réseau de soutien de Cali, Rincón a été transféré à la clinique Imbanaco, où les évaluations de santé respectives ont été effectuées. Plus tard, vers 10 h 30 du matin, le médecin en chef de l'hôpital, Laureano Quintero, a assisté aux médias pour livrer la première partie de l'ancien footballeur :

« Nous voulons informer la communauté, avec l'autorisation de ses proches, que Freddy Rincón est entré dans la clinique victime d'un traumatisme craniocérébral sévère, ses conditions sont très critiques », a déclaré le spécialiste en premier lieu. Et d'ajouter : « Par décision interdisciplinaire de toute notre équipe, il a été emmené dans notre zone de salle d'opération d'où il déménagera vers la zone des soins intensifs ».

« Tous les soins nécessaires seront appliqués et toute notre équipe de spécialistes déploiera tout le nécessaire », a conclu Quintero.

Outre l'ancien joueur de vallecaucano, quatre autres personnes ont également été blessées au milieu de l'accident : le conducteur du MIO et trois autres occupants du véhicule privé.

Imágenes del accidente de Freddy Rincón en Cali. Un articuladio del MIO se vio involucrado. Fotos: Twitter @mapiaguilars

Así quedó la camioneta en la que se transportaba Freddy Rincón. Foto: cortesía ‘Telepacífico Noticias’

Dans certaines vidéos des caméras de sécurité diffusées par le journal El Pais à Cali, on peut voir que la camionnette dans laquelle Rincón conduisait traversait un feu de signalisation dans la 5ème rue avec une 34e course lorsque, d'un moment à l'autre, le bus MIO est apparu sur une autre des autoroutes et a fini par s'écraser.

Sur les plans suivants, on peut voir que la partie avant de la partie articulée a été détruite ; tandis que le camion a été touché sur le côté droit, où il a subi l'impact.

Les caméras de sécurité ont enregistré le moment exact où le van Freddy Rincón était en train de rouler avec un MIO articulé. Vidéo : Le pays de Cali (Twitter @elpaiscali)

Par le biais des réseaux sociaux, l'un des témoins de l'accident a publié une vidéo dans laquelle Rincón, lorsqu'il se rend compte qu'il était enregistré, menace le citoyen de lui enlever son téléphone portable. Bien que les images ne soient pas très claires, l'ancien footballeur de l'équipe nationale colombienne aurait commencé à le poursuivre jusqu'à ce que le tournage soit coupé.

Il convient de rappeler que Rincón a été victime d'un grave accident de la circulation en 2013, également sur les routes de Valle del Cauca. À cette époque, « le colosse de Buenaventura », comme on l'appelle communément, a perdu le contrôle de son fourgon lorsqu'il voyageait sur la route entre Buga et l'Andalousie. Lors de l'incident, qui aurait pu être causé par un excès de vitesse, l'ancien joueur a subi une fracture à l'un de ses bras.

Actuellement, Rincón travaille comme commentateur sportif dans les médias. On se souvient de l'ancien milieu de terrain de 55 ans pour son score contre l'Allemagne lors de la Coupe du monde 1990 en Italie, qui a permis au « Tricolore » de se qualifier pour la première fois en huitièmes de finale de la compétition internationale.

C'est le score mémorable de Freddy Rincón contre l'équipe allemande lors de la Coupe du monde 1990 en Italie

