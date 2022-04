Exatlon Mexico : quand la fin de saison sera-t-elle diffusée

L'édition de cette série de téléréalité intitulée Exatlon All Star en est déjà à ses dernières semaines, ce 10 avril, Sandra Smester a annoncé que le dernier épisode sera diffusé totalement en direct le 1er mai depuis les plages de la République dominicaine :

« Grande Finale de @ExatlonMx dimanche 1er mai en direct ! » a écrit la directrice générale du contenu et de la distribution de TV Azteca sur son compte Twitter, ce même jour, il a été rapporté que lors des dernières émissions du mois, Exatlon Mexico aura un nouvel horaire :

(Foto: Twitter/@ssmester)

-Du lundi au vendredi, il débutera à 19h30. Dans ces épisodes, les compétitions quotidiennes sont diffusées sur les circuits.

-Les dimanches à 21 h 00 Ces journées sont dédiées aux éliminations hebdomadaires.

« Profitez des dernières semaines de la plus grande saison de l'histoire dans son nouveau calendrier du lundi au vendredi à 19h30 et les dimanches d'élimination à 21h00 par le signal Azteca UNO, toute l'excitation de la compétition à la fin de MasterChef Junior. » cette émission de téléréalité.

(Foto: Exatlón México IG)

Actuellement, il ne reste que huit membres de l'émission de téléréalité, de l'équipe bleue qui sont toujours en compétition :

-Evelyn Guijarro

-David Juarez La Bête

-Javier Marquez

-Guerrier Koke

-Aristeo Cazares

Et de l'équipe représentée par la couleur rouge :

-Mati Alvares

-Heliud Pulido

-Canard Araujo

Ya quedan pocos competidores (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Pour regarder Azteca Uno, les fans peuvent se connecter à la chaîne 101 des sociétés de services Izzi, Dish , Star TV, Sky et Megacable ; tandis que les utilisateurs d'Izzi pourront opter pour 801 pour le signal haute définition .

Les derniers épisodes et la finale de la saison d'Exatlón peuvent également être visionnés en ligne sur le site officiel de TV Azteca ou sur l'application mobile TV Azteca at vivo, qui peut être obtenu gratuitement sur les systèmes Android et iOS.

Récemment, Mati Álvarez et Evelyn Guijarro - les seules femmes qui participent encore cette saison - ont fait une révélation importante concernant leur amitié, les athlètes jouent dans des équipes autres que Exatlon Mexico, elles s'affrontent donc constamment sur les circuits de ce programme, cependant, quelques semaines il y a un épisode, ils ont joué dans une bagarre houleuse.

Le conflit entre les deux est né parce qu'apparemment Evelyn, de l'équipe bleue, a essayé de faire une blague sur le champion d'or. Cette distraction aurait provoqué la distraction de Mati, qui a perdu une course contre Doris del Moral et est revenue à sa place avec colère.

Fotos: IG @matialvarezs @evelynguijarro

Dans cet épisode, Mati était très contrariée par Evelyn Guijarro, qui a tenté de soutenir qu'elle essayait juste de plaisanter et a également souligné qu'elle avait également reçu un commentaire similaire de sa part. « Mais je ne vais plus vous parler, je l'ai compris », a-t-il dit à l'issue de la discussion.

Près d'un mois après l'incident, les athlètes ont participé à une diffusion Instagram depuis le compte officiel de l'émission et ont expliqué qu'ils entretenaient réellement une bonne relation, même s'ils ne jouaient pas dans la même équipe. .

« Nous nous aimons beaucoup, je suis sûre que je vais être grand-mère et je vais lui dire. Hé, viens ici ! » , a déclaré « Terminator ». Pour sa part, Mati a mentionné ce qui suit : « Quand Evelyn aura des enfants, je serai la tante préférée et celle qui la soutiendra toujours ».

De cette façon, les athlètes ont clairement indiqué que leur discussion animée était un événement typique du jeu et qu'il n'y avait pas de rivalité entre elles puisqu'elles sont les dernières femmes à rester dans la compétition, elles ont décidé de se soutenir mutuellement jusqu'à la fin de la saison.

CONTINUEZ À LIRE :