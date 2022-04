Équipe nationale péruvienne : le rétablissement d'André Carrillo en vue du repêchage pré-Coupe du monde au Qatar 2022

L'équipe nationale péruvienne a réussi à remporter la cinquième place des qualifications sud-américaines, ce qui lui a valu la place pour les séries éliminatoires pré-Coupe du monde au Qatar 2022. En ce sens, l'un des principaux remparts de cette réalisation a été André Carrillo, qui a subi une blessure importante lors du match contre les Uruguayens et qui sera absent dans les prochains mois. Cependant, il y aurait un nouveau développement en termes de reprise.

Selon le journaliste Gustavo Peralta d'ESPN Pérou, la 'Culebra' serait envoyée par Al-Hilal d'Arabie saoudite, son club actuel, en Europe afin de traiter le genou gauche, qui souffre d'une entorse. La raison de votre voyage sur le Vieux Continent ? Eh bien, il y aurait un endroit exclusif doté de la plus haute technologie pour traiter les problèmes dans cette région du corps, en tenant compte du fait que votre équipe souhaite qu'il soit disponible le plus rapidement possible.

« Informations dans l'équipe F d'ESPN Pérou : André Carrillo, sur décision d'Al-Hilal, se rendra en Europe pour être soigné dans un centre spécialisé et de haute technologie pour les blessures au genou. Son club veut qu'il soit récupéré le plus tôt possible et cela l'aiderait à atteindre le repêchage », a déclaré le communicateur via son compte Twitter. Évidemment, cela profiterait également à la distribution nationale, car il a besoin que Carrillo soit en meilleure condition pour le match de repesca le 13 juin à Doha, au Qatar.

Publicación del periodista Gustavo Peralta sobre recuperación de André Carrillo.

MOMENT DE LA BLESSURE

Rappelons que l'attaquant national a été blessé lors du match contre l'équipe « charrua » à Montevideo. C'était en seconde période, quand dans un jeu où il conduisait le ballon dans la zone rivale, Rodrigo Bentancur l'a pris proprement, bien qu'en le brossant il l'ait déstabilisé . À ce moment-là, le Péruvien a pris son genou avec de graves gestes de douleur, il a donc dû être changé en Santiago Ormeño.

Le lendemain, à Lima, il a subi une IRM dans une clinique locale, où il a été déterminé qu'il avait contracté une entorse au ligament croisé antérieur de son genou gauche, selon un communiqué du FPF.

Au départ, on pensait que la blessure durerait environ 3 à 4 mois, ce qui rendait juste ou presque impossible de se rendre au match contre l'Australie ou les Émirats arabes unis. Cependant, avec la décision prise par son club, on espère que ce temps pourra être raccourci et que l'engagement capital d'entrer en Coupe du monde ne sera pas perdu.

L'attaquant péruvien André Carrillo s'est blessé au genou gauche lors du match Peru vs Uruguay pour les qualifications du Qatar 2022

IMPORTANCE AVEC LE PÉROU

André Carrillo a été l'un des footballeurs les plus importants de la « roja blanche » tout au long des qualifications actuelles. Derrière Christian Cueva, il a été le deuxième meilleur buteur avec 3 scores en 14 matches, le même que l'autre composante du trident offensif, Gianluca Lapadula. De plus, sa puissance physique et sa capacité à atteindre constamment la zone rivale ont fait de lui un joueur dangereux pour n'importe quelle équipe.

C'est pourquoi l'entraîneur du « bicolore », Ricardo Gareca, veut l'avoir oui ou oui pour le repêchage. « Nous pensons qu'André Carrillo peut y arriver. Nous sommes convaincus que les temps lui donneront pour qu'il puisse être là », a confirmé le 'Tigre' lors d'une conférence de presse.

André Carrillo bajo la marca de Rodrigo Bentancur en el Perú vs. Uruguay de Montevideo. | Pool via REUTERS

RALLYE EN ESPAGNE AVANT LE REPÊCHAGE

En l'absence d'annonce officielle, l'équipe nationale péruvienne se rendra en Espagne (Barcelone ou Murcie) pour se concentrer et disputer un match amical qui lui permettra d'avoir un peu de tir face au match de repesca. Cela aurait lieu à la fin du mois de mai jusqu'au début du mois de juin. Le fait qu'il soit en même temps au Qatar en fait une destination favorable, tout en ayant des liens directs avec le pays du Moyen-Orient et la possibilité pour certains joueurs de rejoindre directement au lieu de venir au Pérou afin d'éviter l'usure physique.

CONTINUEZ À LIRE