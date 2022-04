Vidéo : L'inquiétante blessure de Flabian Londoño pourrait le laisser plus d'un mois sans jouer avec River Plate

L'attaquant colombien est tombé très mal sur un ballon fendu et aurait pu se casser la clavicule/(Twitter : @TNTSportsAR)

La promesse colombienne dans le football argentin et River Plate, Flabián Londoño, a consterné le personnel d'entraîneurs de River Plate, qui s'est retrouvé sans autre attaquant dans sa liste de joueurs professionnels à la disposition de l'entraîneur Marcelo Gallardo.

Malheureusement, le jeune athlète d'Antioquia a subi une chute dramatique dans un ballon fendu lorsque la 41e minute de la confrontation du tournoi de réserve de la Ligue professionnelle argentine de football entre River Plate et Argentinos Juniors est passée dans la matinée de ce samedi 9 avril.

Londoño vivait pratiquement un rêve avec River Plate. À l'intérieur de l'équipe millionnaire, le joueur de 21 ans avait été sélectionné et inscrit la semaine dernière pour participer à la Copa Conmebol Libertadores 2022 du club rojiblanco contre Alianza Lima au Pérou.

Cependant, étant donné la propriété incontestée de joueurs tels que Julián Álvarez, Esequiel Barco, Matías Suárez ou Braian Romero, le caféiculteur a dû attendre un peu plus longtemps pour prendre place dans l'équipe première.

Le stratège de River, Marcelo Gallardo, connaît les conditions dans lesquelles il se trouve et qu'avec son mètre et ses 80 centimètres de hauteur, il peut offrir à l'équipe argentine une attaque aérienne. Le dernier contrat de Londoño a été signé le 10 mai 2021 et sa relation de travail avec River est convenue jusqu'au 31 décembre 2024, de sorte que l'équipe considère le Colombien comme un joueur ayant un potentiel à long terme dans le projet compétitif de la nouvelle génération de joueurs émergeant de l'académie des millionnaires.

Le plus inquiétant pour le moment est la blessure du natif d'Ebejico, Antioquia, qui a eu la très mauvaise fortune d'écraser son humanité sur le corps d'un autre joueur qui avait fait de l'ombre, ce qui a entraîné une chute et une collision avec le sol impactant sa tête et son épaule droite.

Cela peut vous intéresser : la blessure choquante de Robert Rojas après un coup de pied brutal d'Aldair Rodriguez qui a terni la victoire de River Plate devant Alianza Lima

Le coup était tellement choquant, que le bélier colombien était à peine capable de bouger et de se tordre de la douleur au bras droit, restant quelques minutes sur l'herbe pendant que le staff médical le vérifiait pour voir comment le soulever sans compromettre la chute et la blessure.

Les larmes au visage après la chute choquante, Flabian a été retiré du terrain après le protocole de soins médicaux, même avec un bandage sur la tête, pour éviter de compromettre les coups sur cette zone de son corps.

Après que les médecins lui aient parlé, le joueur s'est levé et la variante offensive de l'équipe de Buenos Aires a été annoncée. Avec son bras pratiquement immobile, la photo est assez décourageante, car tout semble indiquer que Londoño Bedoya a subi une fracture de la clavicule, malgré le fait qu'il n'y ait toujours pas de rapport médical officiel publié par l'équipe.

C'est ainsi que le journaliste sportif colombien Pipe Sierra a annoncé la nouvelle depuis son compte Twitter :

CONTINUEZ À LIRE :