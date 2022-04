Olaf Scholz a promis à Zelensky qu'il ferait tout son possible pour traduire en justice les crimes de guerre commis par les Russes.

German Chancellor Olaf Scholz gestures as he delivers his speech at an election campaign of Schleswig Holstein's Social Democrats (SPD) for the upcoming state elections on May 8, 2022, with top candidate Thomas Losse-Mueller and chairwoman Serpil Midyatli (not pictured), in Luebeck, Germany, April 9, 2022. REUTERS/Fabian Bimmer

Le ministre allemand des Affaires étrangères Olaf Scholz a assuré aujourd'hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky que tous les efforts seront faits pour traduire en justice les auteurs des crimes de guerre commis par la Russie.

Dans un communiqué, la porte-parole adjointe de l'exécutif allemand, Christiane Hoffmann, a souligné que le gouvernement fédéral, avec ses partenaires internationaux, fera « tout ce qui est en son pouvoir pour que les crimes fassent l'objet d'enquêtes sans relâche et que les auteurs soient identifiés pour répondre de leurs actes devant les tribunaux nationaux et internationaux. »

Dans sa conversation téléphonique aujourd'hui avec Zelenski, Scholz a condamné les « crimes de guerre odieux » commis par les troupes russes à Bucha et ailleurs en Ukraine et a exprimé sa solidarité avec la population ukrainienne et le plein soutien de l'Allemagne.

Le ministre allemand des Affaires étrangères a également été informé de la situation actuelle en Ukraine et du processus de négociation entre Kiev et Moscou, a ajouté le communiqué.

Scholz et Zelenski ont également discuté des options pour fournir une aide supplémentaire à l'Ukraine et ont convenu de rester en contact étroit, conclut-il.

De son côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a appelé aujourd'hui les scientifiques du monde entier à enquêter sur les raisons, alimentées depuis des années, a-t-il dit, qui ont conduit aux atrocités commises par les troupes russes à Bucha.

« Bucha n'est pas arrivé en un jour. Depuis de nombreuses années, les élites politiques et la propagande russes incitent à la haine, déshumanisent les Ukrainiens, nourrissent la supériorité russe et ouvrent la voie à ces atrocités. J'encourage les universitaires du monde entier à enquêter sur ce qui a mené à Bucha », écrit Kuleba sur son compte Twitter.

La médiatrice ukrainienne, Lyudmila Denisova, a indiqué hier dans un communiqué publié sur Facebook qu'à Bucha « des gens ont été abattus à bout portant » et « torturés à mort non seulement des adultes, mais aussi des enfants ».

Il a ajouté que, selon les survivants, les forces du dirigeant tchétchène, Ramzan Kadirov, avaient installé « une véritable chambre de torture » dans son quartier général.

« Selon les autorités de la ville, 360 civils sont actuellement tués à Bucha, dont au moins dix enfants », a-t-il précisé.

LA RECHERCHE

L'Ukraine a ouvert 5.600 enquêtes sur des crimes de guerre présumés commis sur son territoire depuis le début de l'invasion russe, a déclaré dimanche la procureure générale ukrainienne Irina Venediktova à la chaîne britannique Sky News.

Qualifiant le président russe Vladimir Poutine de « principal criminel de guerre du XXIe siècle », le procureur a affirmé avoir identifié 5 600 cas de crimes de guerre présumés et 500 criminels de guerre russes.

Il a notamment évoqué l'attaque, attribuée à un missile russe, contre la gare de Kramatorsk (est), au cours de laquelle 52 civils, dont cinq enfants, ont été tués.

« C'est absolument un crime de guerre », a déclaré Venediktova, affirmant avoir « la preuve » que la Russie était derrière l'attaque. « Ces gens-là voulaient juste leur sauver la vie, ils voulaient être évacués », a-t-elle dit.

Le procureur général a remercié le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a effectué samedi une visite surprise à Kiev, au cours de laquelle il a rencontré le président ukrainien Volodymir Zelensky et promis de nouvelles armes à l'Ukraine.

« Ce que Poutine a fait à Bucha et Irpin, ce sont des crimes de guerre qui ont définitivement nui à sa réputation », a déclaré M. Johnson, en référence aux deux petites villes proches de la capitale ukrainienne devenues un symbole des atrocités de l'invasion russe.

Zelenski a annoncé la semaine dernière la création d'un « mécanisme spécial » pour « enquêter et poursuivre tous les crimes commis par les occupants », ajoutant qu'il travaillerait sur la base du « travail conjoint d'experts nationaux et internationaux ».

