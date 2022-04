Migration Colombia estime que le week-end du 16 avril, plus de 23 000 personnes pourraient entrer dans le pays chaque jour en moyenne

Migration Colombia a indiqué qu'il y aura plus de 407 000 voyageurs nationaux et étrangers qui, au cours de cette saison de Pâques, traverseront les zones d'émigration et d'immigration des différents aéroports internationaux et d'autres points de contrôle de l'immigration à travers le pays.

L'autorité colombienne de l'immigration a ordonné une augmentation de 16 % du nombre d'agents des migrations dans tout le pays et, dans le cas spécifique du poste de contrôle des migrations de l'aéroport international El Dorado de la ville de Bogotá, où le plus grand nombre de voyageurs sont censés se déplacer, cette augmentation sera près de 30 %.

Pour sa part, le directeur général de Migration Colombie, Juan Francisco Espinosa Palacios, a lancé un appel spécial aux voyageurs internationaux ayant des correspondances, ainsi qu'aux compagnies aériennes, pour qu'ils planifient correctement les vols, en tenant compte du fait qu'ils doivent être au moins trois heures à l'avance dans les zones de migration pour éviter inconvénients.

Il a également souligné que « on s'attend à ce que, pendant cette période de Pâques, environ 25 000 mineurs quittent le pays, dont beaucoup, sans la compagnie d'un ou des deux parents. D'où l'importance d'avoir à portée de main, en plus du passeport de l'enfant et du registre de l'état civil, le permis de quitter le pays, délivré par le parent non voyageur, dûment authentifié et si le père est à l'étranger, ce permis doit être traité, directement, au consulat colombien le plus proche. »

L'une des recommandations de l'entité est de remplir, avant le vol, le formulaire CheckMig, qui est une exigence de voyage obligatoire et peut être trouvé sur le site Web de Migration Colombia ou dans les différents magasins d'applications mobiles. CheckMig peut être effectué 72 heures avant le voyage et jusqu'à une heure avant le voyage.

En plus d'avoir un passeport valide et valide au moment de mener à bien le processus de contrôle de l'immigration. Dans le cas des mineurs, outre le passeport, la copie du registre civil et, si nécessaire, le permis de sortie du mineur dûment authentifié ou apostillé.

Ils soulignent que, si vous êtes citoyen colombien de plus de 12 ans, vous utilisez le système Biomig, qui permet d'effectuer le processus de contrôle de l'immigration en moins de 20 secondes et est activé dans les villes de Bogota, Medellín, Carthagène et Barranquilla. De plus, avant de voyager, pensez à valider auprès des autorités du pays dans lequel vous vous rendez, les exigences sanitaires, ainsi que les autres réglementations en vigueur.

Pour ceux qui entreront dans le pays, il est recommandé que, si vous avez plus de 18 ans, n'oubliez pas de présenter votre carnet de vaccination avec le calendrier de vaccination complet. Si vous n'avez pas terminé le programme ou si vous l'avez fait il y a moins de 14 jours, vous devez présenter un test PCR négatif pour la Covid-19, effectué 72 heures avant le voyage ou un test antigénique négatif, effectué 48 heures avant le vol.

Dans le même temps, téléchargez l'application Libertapp, depuis Migration Colombia, depuis le Play Store ou l'App Store et ayez un autre outil de protection à portée de main lorsque vous voyagez, grâce à son bouton panique, qui envoie, en temps réel, votre position et une alerte à toutes les autorités nationales.

Selon le Groupe d'études et de statistiques sur les migrations (GEME), pendant la saison de Pâques, qui a débuté ce vendredi 8 avril et se poursuivra jusqu'au 17 avril, plus de 407 000 voyageurs nationaux et étrangers entreront et sortiront du pays, dont plus de 209 000 partiront du territoire national et près de 198 000 billets.

Les 8, 9 et 10 avril, le plus grand nombre de départs du pays devrait être enregistré, avec une moyenne quotidienne d'environ 24 000 voyageurs. Face à l'afflux de voyageurs internationaux dans le pays, Migration Colombia estime que le week-end du 16 avril, plus de 23 000 personnes pourraient entrer dans le pays chaque jour en moyenne.

Les destinations préférées des Colombiens à l'étranger pendant cette saison de Pâques seront les États-Unis, le Mexique, le Panama, l'Espagne et l'Équateur. Dans le cas des voyageurs en provenance du Venezuela, des étrangers en provenance des États-Unis, du Mexique, du Pérou, d'Argentine et d'Espagne devraient arriver dans le pays pendant la période de Pâques.

Selon Migration Colombia, les postes de contrôle de la migration aérienne qui enregistreront le plus de mouvements de passagers sont l'aéroport international El Dorado de Bogotá, avec plus de 234 000 passagers. L'aéroport José María Córdova de Rionegro, avec plus de 42 000 voyageurs. L'aéroport Rafael Núñez de Carthagène avec plus de 25 000 passagers et l'aéroport Alfonso Bonilla Aragón, qui dessert la ville de Cali, avec plus de 24 000 passagers.

En matière foncière, le poste de contrôle des migrations de Rumichaca à Ipiales, qui compte plus de 33 000 voyageurs, est en tête de liste. Il est suivi par le poste de contrôle des migrations de la ville de Cucuta avec plus de 14 000 voyageurs et le poste de contrôle des migrations avec plus de 7 000 personnes.

