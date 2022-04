L'Union européenne envisagera lundi de sanctionner le pétrole et le gaz russes

FOTO DE ARCHIVO: Tuberías de las instalaciones de aterrizaje del gasoducto "Nord Stream 2" en Lubmin, Alemania, 7 de marzo de 2022. REUTERS/Hannibal Hanschke

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne discuteront lundi de la réponse à l'invasion russe de l'Ukraine et de l'intensification des combats dans l'est du pays, le débat se concentrant sur d'éventuelles sanctions contre le gaz et le pétrole russes.

Des options telles que l'application de tarifs sur l'énergie ou le paiement des approvisionnements par le biais d'un trust survolent le Conseil des affaires étrangères tenu à Luxembourg, bien qu'aucune proposition fermée ne soit sur la table, étant donné que les Vingt-sept sont encore loin du consensus nécessaire pour imposer ces restrictions, a souligné un haut officiel du THU.

Cependant, une fois que les Vingt-sept ont approuvé les premières sanctions contre le secteur énergétique russe, avec un embargo sur le charbon dans le cinquième lot adopté vendredi, la prochaine étape de pression contre Vladimir Poutine est le gaz et le pétrole, une source de revenus clé pour Moscou.

C'est ce qu'a déclaré le haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, qui voit cette mesure inévitable et a déjà déclaré que les ministres en discuteraient dès ce lundi. « Tôt ou tard, j'espère que tôt, cela arrivera », a-t-il dit.

Des sources européennes soulignent que les propos de Borrell sont un exemple de leadership et qu'il se déplace dans les marges de son bureau pour diriger l'action des États membres, mais la réalité est que l'UE risque de briser l'unité qu'elle a maintenue jusqu'à présent dans sa réponse à l'agression russe.

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir REUTERS

Parmi les pays réticents figurent l'Allemagne et l'Autriche, qui ont refusé de couper immédiatement les approvisionnements, et la Hongrie, qui a menacé d'opposer son veto à tout embargo sur l'énergie en revendiquant son intérêt national.

Cependant, à Bruxelles, ils se souviennent que la portée des sanctions contre la Russie est sans précédent et que le consensus européen s'est construit à la volée. « Le consensus s'est construit en le faisant et en apprenant. Nous ne pensions pas en être là il y a quelques semaines », affirment des sources diplomatiques, qui concluent que les sanctions à venir dépendront en grande partie d'images provenant d'Ukraine.

Un exemple en est que le cinquième paquet de sanctions inclus à la dernière minute l'embargo sur le charbon sur proposition de la Commission européenne après le massacre de civils dans la banlieue de Kiev, dans des villes comme Bucha, était connu.

Il est donc nécessaire de combiner la réaction contre l'agression russe avec l'intérêt des États membres, dont plusieurs sont totalement dépendants de l'énergie, comme l'a rappelé le haut responsable de l'UE, qui souligne que toute mesure mise en œuvre par le bloc doit frapper la Russie plus que les partenaires européens eux-mêmes.

Outre le débat sur les sanctions, la réunion de lundi permettra à l'UE de relancer le processus de responsabilisation pour la guerre en Ukraine et de traduire les responsables de crimes de guerre en justice pour leurs actes. À cette fin, les ministres prendront un petit déjeuner informel avec le procureur en chef de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, et seront préoccupés par l'enquête lancée par l'institution.

(Avec des informations d'Europa Press)

Continuez à lire :