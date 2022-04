Soccer Football - Champions League - Liverpool Training - AXA Training Centre, Liverpool, Britain - February 15, 2022 Liverpool's Luis Diaz during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Luis Díaz a été l'une des grandes sensations du football européen ces dernières semaines. L'attaquant de l'équipe nationale colombienne, qui a été choisi comme la meilleure signature du marché d'hiver, continue de marquer de bonnes performances avec Liverpool avant la saison 2021-2022.

Mercredi dernier, La Guajira, originaire de Barrancas, a été choisie comme figure du match contre le Benfica pour le match aller des quarts de finale de l'UEFA Champions League. Une passe décisive pour Sadio Mané (37e) et un score en fin de match (87e) ont permis à Liverpool de s'imposer 3-1 au Estádio da Luz, au Portugal,

L'entraîneur de l'équipe anglaise, Jürgen Klopp, ainsi que plusieurs joueurs et anciens joueurs de l'institution ont félicité le footballeur colombien. Cette fois, c'est Dirk Kuyt, un ancien attaquant qui a porté les couleurs de l'équipe entre 2006 et 2012. Pendant son séjour à Liverpool, l'idole néerlandaise a joué un total de 286 matches, marqué 71 buts et remporté un titre (League Cup 2012).

Le site officiel de Liverpool a publié ce samedi une chronique d'opinion de Kuyt dans laquelle il avouait être « jaloux » des capacités athlétiques du Colombien : « Je pouvais courir pas mal quand j'étais joueur, mais je dois admettre que je suis jaloux des poumons de Luis Diaz. Leur endurance est incroyable. Il semble que le pressage le transporte dans les veines, il n'est donc pas surprenant de voir pourquoi il s'est adapté si rapidement au système de Jürgen Klopp. »

De même, l'ancien joueur a été étonné par le couplage que 'Lucho' a eu avec ses autres coéquipiers, comprenant qu'il apprend encore à parler anglais. « Il est arrivé à Liverpool en milieu de saison, ne parle pas la langue maternelle et est tombé dans un système qui, c'est compréhensible, a mis un peu de temps aux autres joueurs pour faire connaissance ».

« En plus de son niveau de forme physique, ses capacités sont incroyables. Il marque maintenant des buts importants, donnant de belles passes décisives. Quand on le voit dribbler avec le ballon, il semble qu'il ait encore la vue complète du terrain, pour voir les autres joueurs et faire des passes faciles. Ce qui est passionnant : je pense que cela peut s'améliorer de plus en plus », a conclu le benchmark néerlandais.

Dirk Kuyt, exjugador del Liverpool, destacó las condiciones de Luis Díaz. Foto: archivo particular

Après la victoire contre le Benfica au cours de la semaine, Klopp a redédié quelques mots à Diaz et a fait remarquer sa joie de l'avoir embauché : « C'est un joueur de haut niveau. Il est l'un des meilleurs joueurs du niveau mondial. C'est une joie pour moi de travailler avec Luis tous les jours et je suis plus qu'heureux que nous ayons décidé de le signer en janvier. »

Depuis son arrivée à Liverpool, le guajiro a disputé 13 matches, dont six pour la Premier League, trois en Ligue des champions et en FA Cup, et un de plus en Coupe de la Ligue. De plus, il accumule trois buts et une passe décisive.

Liverpool et Manchester City s'affronteront ce dimanche à l'Etihad Stadium pour la 32e journée de Premier League. Cet engagement pourrait finir par condamner le titre, puisque, avec six dates à écouler, un seul point sépare les deux équipes : les « Citizens » sont premiers avec 73 unités, tandis que les « Reds » sont deuxièmes avec 72 unités. Le match aura lieu à partir de 10 h 30. (heure colombienne).

Rappelons que Luis Díaz sait déjà ce que c'est que de marquer City en tant que visiteur. Le 21 octobre 2020, ceux menés par Pep Guardiola ont battu Porto 3-1 lors de la première journée du groupe C de la Ligue des champions. Ce jour-là, « Lucho » a marqué le seul but de « Dragão » après un excellent jeu individuel qui a débuté dans le secteur gauche et s'est terminé par un puissant tir vers la pole depuis la main droite d'Ederson.

