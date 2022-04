Les symboles traditionnels sur les tissus portés par Francia Márquez

Francia Márquez a marqué la campagne présidentielle avec des couleurs. Non seulement celle de leur peau, qui a attiré l'attention des communautés afro-colombiennes, mais aussi en raison de leur style vestimentaire qui s'est distingué par le port de vêtements et de tissus ayant une longue et importante histoire.

Cet aspect complète son discours proposé pour rendre digne, tel que défini par la dirigeante, les peuples racialisés et lutter contre les vestiges de la colonisation et de l'esclavage, afin d'éradiquer le racisme en Colombie. Pour cette raison, selon une analyse du magazine Cambio, leurs vêtements s'inscrivent dans la tradition des populations colonisées.

Selon le designer Esteban Sinisterra Paz, créateur d'Esteban Africa, qui conseille Márquez sur sa garde-robe, la candidate à la vice-présidence aime principalement le tissu kente, qui est construit à partir de tissus de différentes couleurs, chacun ayant une signification particulière.

Selon le magazine cité, ce type de tissu provient de l'empire Asante au XVIIIe siècle, situé sur la Costa Dorada en Afrique de l'Ouest. Depuis le début, il a été un tissu associé au pouvoir et après les révolutions et les décolonisations, il a été adopté pour la tenue formelle des dirigeants.

Dans les vêtements du candidat à la vice-présidence du Pacte historique, ils ont également mis en évidence un type d'impressions textiles colorées et des figures variées, qui proviennent également des populations coloniales d'Asie du Sud-Est, appelées Batik, selon Cambio.

Un type de tissu traditionnel en Indonésie, qui s'est répandu en Afrique grâce aux entreprises néerlandaises, qui détenaient la puissance coloniale de ce territoire et l'ont également étendu au reste du monde, même avec la création du principal producteur actuel.

Cette méthode manuelle de teinture du tissu indonésien est depuis 2009 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, son origine, bien qu'elle ait été adoptée par de multiples cultures. Dans la tradition, ils accompagnent la vie des gens, dès leur naissance avec des symboles de chance et au moment de la mort, ils sont enveloppés dans des linceules.

Les artisans dessinent les personnages, qui peuvent être utilisés comme symboles culturels, floraux européens, phénix chinois ou éléments des cultures indienne, perse ou japonaise, avec de la cire ; il résiste aux colorants et est ensuite retiré à l'eau chaude, pour pouvoir imprimer une autre couleur, jusqu'à obtenir les figures souhaitées.

C'est le type de tissu que porte Francia Márquez, dans le but de communiquer à travers les vêtements, en donnant de l'importance aux traditions et avec une sélection méticuleuse des couleurs, selon l'objectif, comme l'a déclaré son designer Paz à la station de radio W. « Les couleurs jouent un rôle fondamental. Par exemple, lorsque nous voulons utiliser la force et la faire transmettre cela, le rouge est l'idéal »

Par exemple, le jaune, qui a été l'une des plus récurrentes, a été porté lorsqu'il voulait inspirer de l'espoir, étant l'une des couleurs que le candidat aime le plus, tandis que le rouge a davantage à voir avec la force qu'il veut générer dans une présentation ou un discours.

Pour cette raison, la façon de s'habiller de Francia Márquez s'est démarquée dans le cadre d'une proposition représentative, principalement des populations traditionnellement exclues ou ignorées telles que les minorités noires, les peuples autochtones et leurs cultures.

