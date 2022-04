Métro de Bogotá : découvrez le transfert de la ligne 2, qui partira de la 72e rue et se rendra à Suba

Le 8 avril, le conseil d'administration de la Bogotá Metro Company, lors de la session spéciale numéro 71, a approuvé le tracé de la ligne 2 du métro de Bogotá, vers Suba et Engativá, qui aura une extension de 15,8 kilomètres, principalement sous terre.

L'itinéraire approuvé commence à l'avenue Caracas par la Calle 72, où il se connecte à la première ligne du métro. De là, il part vers l'ouest le long de la 72e rue, vers l'Avenida Ciudad de Cali, et prend le nord-ouest, jusqu'au couloir du futur ALO, pour atteindre l'AC 145 (future avenue transversale de Suba) et se termine dans la cour de l'atelier.

En outre, il a été confirmé que 11 stations seront construites le long du tracé de la deuxième ligne de métro, qui devrait commencer à fonctionner en 2030 avec 23 trains (six voitures chacun), mobilisant quelque 45 000 passagers par heure dans chaque direction, augmentant l'utilisation du réseau de métro avec près de 700 000 passagers avec une estimation de 360 000 voyages par jour.

De même, la junte a annoncé qu'elle progressait dans la consolidation des exigences pour le cofinancement de la nation et du district, de cet important projet qui bénéficiera à près de 2 500 000 citoyens.

Enfin, selon le directeur de la société du métro de Bogotá, Leonidas Narváez, cette deuxième ligne de métro aura également un impact positif sur les villes de Chapinero et Barrios Unidos et, en outre, il est prévu que, pendant sa phase de construction, elle générera plus de 5 000 emplois directs.

Vendredi dernier, le 1er avril, la maire de Bogota, Claudia López, a annoncé que, si tout se passe comme prévu, dans un peu plus de trois mois, les ressources de la deuxième ligne du métro de la capitale seraient sécurisées.

« En juillet, nous signerons l'accord de cofinancement pour la deuxième ligne du métro de Bogotá », a déclaré le président lors de la signature des contrats pour le méga-projet Accesos Norte 2 et de la cérémonie d'ouverture de l'autoroute longitudinale ouest (ALO) Sur.

Il a également souligné le rôle de l'exécutif dans la mise en œuvre des initiatives requises par la capitale et le pays. « Le gouvernement national du président Iván Duque est celui qui a réalisé le plus grand investissement dans les infrastructures et la mobilité durable de l'histoire de la Colombie et de Bogotá », a déclaré le maire López.

Le 23 mars, Empresa Metro de Bogotá et Enel, grâce à un travail continu et à une équipe de plus de 100 personnes, ont achevé les travaux sur cinq jonctions du transfert avancé du réseau à haute tension (TAR) pour la première ligne du métro, dont l'objectif était de dégager le couloir, de faciliter ses travaux et d'assurer la conformité avec les distances, entre les lignes à haute tension et le nouveau système de transport.

Le transfert de réseaux à haute tension a consisté en la construction de nouvelles structures, l'installation de poteaux et de tours de grande hauteur, ainsi que la pose de réseaux et de lignes de transmission, à cinq passages à niveau terminés, un autre en cours, et une sous-station, où passera le métro.

