Les baisers de chiens peuvent infecter une superbactérie mortelle pour les humains, selon une étude

Nous pouvons réfléchir à deux fois avant de laisser notre chien nous donner un gros baiser visqueux sur le visage. Selon de nouvelles recherches menées par des scientifiques européens, les animaux de compagnie pourraient partager plus qu'un amour inconditionnel avec leurs propriétaires. Ils peuvent transmettre des superbactéries résistantes aux antibiotiques aux membres humains de leur foyer.

Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Lisbonne au Portugal et du Royal Veterinary College de Londres a révélé que les animaux domestiques et les humains vivant dans les mêmes maisons avaient souvent une souche d'E. coli résistante aux antibiotiques dans leur système, selon un résumé de l'étude réalisée par la Société européenne pour la microbiologie clinique et les maladies infectieuses. L'étude sera présentée lors de la prochaine conférence de la société plus tard ce mois-ci.

Et bien que la recherche n'ait pas conclu exactement comment les bactéries ont été transmises ni dans quelle direction, les chercheurs affirment que cela suggère que nous devrions être hygiéniques en ce qui concerne le contact avec les animaux domestiques, ce qui inclut d'éviter de les embrasser et de se laver les mains après avoir attaché des sacs à excréments, et même après les avoir caressés.

Les bactéries résistantes aux médicaments ne peuvent pas être traitées avec des antibiotiques, ce qui rend une maladie habituellement traitable, telle qu'une infection à staphylocoque, menaçant le pronostic vital. Aux États-Unis, les bactéries résistantes aux médicaments infectent plus de 2 millions de personnes et tuent au moins 23 000 personnes chaque année, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Sian Frosini du Royal Veterinary College, l'un des auteurs de l'étude, a déclaré à BBC5 Live que cette superbactérie spécifique n'est pas nouvelle : elle est trouvée chez l'homme depuis des années et de nombreuses personnes la portent probablement sans aucun symptôme.

« Il est parfaitement naturel d'avoir des bactéries, et certaines d'entre elles peuvent être résistantes. Si vous êtes une personne en bonne santé, c'est très bien », a déclaré Frosini à l'émission de radio. « Le problème survient lorsque quelqu'un vit dans ce ménage, qui peut avoir quelque chose qui le rend plus vulnérable aux infections... Vous courrez un plus grand risque de contracter ces insectes résistants. »

Mais la possibilité de partager une superbactérie entre les humains et les animaux est une découverte relativement nouvelle. Les chercheurs ont prélevé des échantillons de matières fécales auprès de 58 propriétaires d'animaux en bonne santé et de leurs 18 chats et 40 chiens au Portugal. Au Royaume-Uni, 56 personnes en bonne santé et leurs 45 chiens ont été régulièrement échantillonnés.

Ils ont constaté que 1 % des animaux de compagnie (14 chiens et un chat) et 13 % des humains étaient porteurs de bactéries résistantes aux médicaments, mais que le nombre de ménages où les humains et les animaux étaient infectés par le virus était beaucoup plus faible.

« Nous avons trouvé quatre maisons où le propriétaire et l'animal de compagnie présentaient simultanément l'un de ces types de bactéries résistantes », a déclaré Frosini. « Et en fait, nous avons découvert dans deux de ces foyers que ces bactéries, lorsque nous avons examiné leur génétique, étaient exactement les mêmes entre le propriétaire et le chien. Vous pouvez donc voir que quelque chose est partagé. Ce qu'on ne peut pas dire à propos du travail que nous avons accompli, c'est dans quelle direction il allait prendre. »

Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi une lécher de notre animal de compagnie peut être pleine de germes. Lorsque cette langue ne nous donne pas un baiser de bienvenue, notre chien ou notre chat l'utilise pour se toiletter, même pour garder ses parties intimes propres. Mais Frosini a reconnu qu'il est possible que des sujets humains aient été à l'origine des bactéries trouvées chez leurs animaux de compagnie en raison d'une mauvaise hygiène.

