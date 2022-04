European Commission President Ursula von der Leyen arrives to take part in a global event titled 'Stand Up For Ukraine' at the Palace on the Isle in Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland, April 9, 2022. REUTERS/Kacper Pempel

La campagne internationale de dons « Debout pour l'Ukraine » a déjà permis de lever 9,1 milliards d'euros (9,9 milliards de dollars américains) pour soutenir les personnes déplacées par le conflit armé en Ukraine, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Sur ce chiffre, la Commission européenne a contribué 1 milliard de dollars. « La solidarité des pays, des entreprises et des personnes du monde entier apporte de la lumière en cette heure sombre », a déclaré la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

Comme pour le reste des donateurs, 5 milliards d'euros proviennent de prêts et de dons d'institutions financières publiques européennes, telles que la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque de développement du Conseil de l'Europe.

Volodimir Zelensky y Justin Trudeau en pantallas durante la ceremonia de "De pie por Ucrania" en Varsovia (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

La BEI, qui a déjà déboursé 668 millions d'euros pour répondre aux besoins urgents de trésorerie du gouvernement ukrainien, fournit un programme de 4 milliards d'euros pour 2022 et 2023, afin d'aider les villes et les régions des États membres de l'UE à « répondre aux besoins urgents d'investissement et aux défis liés à la réception et intégration des réfugiés de guerre en provenance d'Ukraine ».

Les 4,1 milliards d'euros restants sont des contributions financières et des dons en nature pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les réfugiés engagés par les gouvernements, les entreprises et les particuliers du monde entier.

« Nous continuerons à apporter notre soutien et lorsque les bombes cesseront de tomber, nous aiderons les Ukrainiens à reconstruire leur pays. Nous continuerons à défendre l'Ukraine », a déclaré Von der Leyen.

La campagne a été annoncée le 26 mars par la Commission européenne et le gouvernement du Canada en réponse à un appel du président ukrainien Volodymir Zelensky.

La ceremonia de la campaña de recaudación de fondos por Ucrania "De pie por Ucrania" (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

« Nous continuerons à soutenir les Ukrainiens déplacés par la guerre injustifiable de (Vladimir) Poutine. Qu'il s'agisse de nourriture, d'eau, d'abris ou d'aide médicale, nous continuerons à vous soutenir et à vous fournir l'aide dont vous avez besoin. Nous défendons l'Ukraine », a déclaré le premier ministre canadien Justin Trudeau.

Sur le total collecté, 1,8 milliard iront aux personnes déplacées à l'intérieur du pays et 7,3 milliards iront aux pays accueillant des réfugiés.

Il y a plus de quatre millions d'Ukrainiens accueillis dans les pays de l'UE à qui des fonds seront consacrés à la nourriture, au logement, à l'aide médicale et éducative et à l'emploi.

Lors du dernier événement de la campagne qui s'est tenu au palais Lazienki à Varsovie, Von der Leyen et le président polonais Andrzej Duda, présents à l'événement, et le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a participé par vidéoconférence, ont exprimé leur solidarité avec le peuple ukrainien.

Cascos Blancos asistiendo a desplazados en Ucrania

Selon l'organisation internationale Global Citizen, responsable de l'initiative, il a été décidé que Varsovie accueillerait la fin de la campagne « en reconnaissance du rôle exceptionnel du peuple polonais dans l'accueil de 2,5 millions de réfugiés » en provenance d'Ukraine.

« Aujourd'hui, nous soutenons des millions de réfugiés en provenance d'Ukraine et de personnes dans le besoin. Nous avons déjà fait beaucoup, mais dans un proche avenir, l'Ukraine aura besoin d'un soutien financier important. Le type de soutien que les pays occidentaux ont reçu après la Seconde Guerre mondiale : un nouveau plan Marshall pour l'Ukraine », a déclaré Duda dans des commentaires recueillis par l'agence de presse officielle polonaise PAP.

Le président Zelensky a déclaré que « 45 jours après avoir subi l'attaque du plus grand pays du monde en agression, l'Ukraine, le plus grand pays du monde courageux », a « uni le monde démocratique ».

Elle s'est terminée par un appel selon lequel « par respect pour le courage que le peuple ukrainien mérite », tous les spectateurs « convainquent leurs politiciens » d'envoyer des armes dans leur pays et d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie.

Desplazados ucranianos por la guerra

Au cours de la conférence, une vidéo a été diffusée avec des messages de dirigeants européens, dont le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui a souligné que « le monde doit être uni pour aider l'Ukraine à faire face à une terrible crise humanitaire ».

En outre, des représentants de plusieurs organisations non gouvernementales et des volontaires ont été invités à témoigner et à expliquer en quoi consistait leur travail d'accueil et d'assistance aux réfugiés dans diverses régions de Pologne.

On estime que plus de 6,5 millions d'Ukrainiens ont été déplacés à cause de la guerre, dont la moitié à l'extérieur de leur pays, et environ 2,5 millions d'entre eux sont arrivés en Pologne.

La campagne « Debout pour l'Ukraine » a recueilli le soutien de milliers de personnes à travers le monde qui ont exprimé leur soutien aux victimes de la guerre par des messages publiés sur les réseaux sociaux.

Parmi les personnalités et artistes du monde entier qui ont rejoint cette initiative figurent Alejandro Sanz, Annie Lennox, Billie Eilish, Demi Lovato, Elton John, Hugh Jackman, Juanes, Katy Perry, Madonna, Miley Cyrus, Pearl Jam, Shaquille O'Neal, U2 et bien d'autres.

Avec des informations d'EuropaPress et d'EFE

Continuez à lire :