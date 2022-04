Bivol s'est rendu au niveau de Canelo Álvarez : « L'un des meilleurs au monde »

Le compte à rebours pour l'un des affrontements les plus importants de la carrière de Saúl Canelo Alvarez a commencé. Un mois après le combat, lui et Dmitry Bivol ont intensifié leur préparation pour arriver dans les meilleures conditions. Si le boxeur russe a un léger avantage pour combattre dans la division des poids qui a dominé la majeure partie de sa carrière, il a reconnu que son adversaire est l'un des meilleurs au monde.

« Tout d'abord, c'est l'un des meilleurs combattants du monde et il le rend plus confiant et, deuxièmement, c'est un boxeur très expérimenté », a-t-il déclaré devant les micros du médium TUDN.

L'extraordinaire série qu'il a démontrée en 2021, lorsqu'il a remporté toutes les ceintures de 168 livres, a suffi à le faire considéré comme la meilleure livre pour livre, selon le magazine The Ring. Cependant, bien qu'il ne possède pas les mêmes réflecteurs, Bivol a été chargé de construire une solide carrière professionnelle qui a amené plus de la moitié des personnages qu'il a affrontés sur la toile, un domaine qui lui donne des points en faveur.

Le combattant russe a partagé quelques fragments de son entraînement et a déjà fait allusion à la technique polie qu'il a un mois après avoir affronté Canelo Álvarez

« C'est le meilleur moment car j'ai 31 ans. Je sens mon corps en bonne forme et j'ai assez d'expérience pour être boxeur professionnel », a-t-il reconnu.

La confiance dont il a fait preuve n'est pas étonnant. Depuis ses débuts en novembre 2014, Bivol a joué dans 19 combats. Il n'a jamais touché la toile et il n'a pas connu de défaite. Son efficacité lorsqu'il s'agit de donner des knock-outs est de 57,89%, puisqu'à 11 reprises, il a gagné grâce au chloroforme. En outre, il est le monarque de la World Boxing Association (WBA) depuis six ans.

À la quatrième place de son histoire se trouve un boxeur mexicain, c'est-à-dire Felipe Romero, un personnage qu'il a affronté en août 2015 et contre lequel il a remporté le titre d'argent du World Boxing Council (WBC) dans la catégorie des poids lourds légers. Un an plus tard, il remporte le titre intérimaire WBA dans les 175 livres et, depuis, il a réussi 10 défenses réussies.

Canelo Álvarez fue reconocido por Bivol como uno de los mejores del mundo (Foto: Joe Camporeale/REUTERS) USA TODAY Sports

Avec la grande majorité du palmarès en sa faveur, Bivol exposera son sceptre pour la onzième fois face à un personnage qui a déjà été champion des poids lourds légers. Contrairement à Sergey Kovalev, Canelo Alvarez affrontera un rival sur un pied d'égalité. Les deux ont le même âge et ont montré l'énorme puissance de leurs gants dans chacune des catégories qu'ils ont inscrites.

« Tu sais, je ne pense pas trop au combat. Je dois juste faire mon travail et ce que j'ai formé tous les jours (...) Quand j'ai appris par mon entraîneur que le combat était à 100% contre lui (Canelo Álvarez), j'étais prêt à l'écouter. C'est normal », a déclaré Bivol avec confiance.

Contrairement aux attentes de divers experts et fans, Canelo Álvarez a refusé d'imposer deux clauses qui lui auraient donné un certain avantage sur Dmitry Bivol. Premièrement, il ne voulait pas accepter la condition de poids convenu, c'est-à-dire que les deux boxeurs remplissaient un poids intermédiaire entre les catégories pour bénéficier des mêmes chances de gagner.

La pelea de Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol se disputará el 7 de mayo (Foto: Twitter/@Canelo)

« Dmitry Bivol n'est pas un énorme 175. J'aurais accepté n'importe quoi à partir de 171 (livres). Nous avons eu ces conversations avec Eddy Reynoso et Canelo, qui ont dit : « Pas de poids entre les deux. Si ce sera pour le titre de 175 livres, ce sera le cas, '» a déclaré Eddie Hearn sur The DAZN Big Show.

L'autre condition qu'il a niée était la clause de réhydratation. Elle consiste en ce qu'un boxeur ne peut pas prendre plus d'un poids préalablement convenu, après avoir rempli la balance et avant le combat, grâce à la consommation d'eau. Dans ces conditions, Canelo cherchera à frapper un coup d'autorité le 7 mai lorsqu'il tentera de battre Bivol dans sa catégorie naturelle.

