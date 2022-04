Attention aux voyageurs : ce sont les péages les plus chers lorsque vous voyagez par la route à Pâques

La Semaine Sainte approche à grands pas et, comme c'est la tradition, de nombreux Colombiens font leurs valises et préparent leurs itinéraires pour profiter des jours de repos que la célébration religieuse apporte avec eux.

Pour cette Semaine Sainte, les autorités s'attendent à ce que plus de 2 658 493 passagers transitent par les 49 terminaux de transport terrestre du pays. Ils prévoient également qu'environ 8 pi 326 792 véhicules circuleront sur les principales routes du pays.

Les autorités ont également confirmé que les routes principales fonctionnaient actuellement normalement, ainsi que les 168 péages, qui, il convient de le rappeler, ont été installés pour mobiliser des ressources pour la réparation et l'entretien des routes.

Infobae Colombia a dressé une liste des péages les plus chers afin que les usagers puissent mieux s'adapter à leur budget lorsqu'ils voyagent par la route dans les prochains jours.

Le péage le plus cher du pays se trouve sur la route qui relie Bogotá à Villavicencio. Au péage Pipiral, le tarif est de 18 500 pesos.

Il est suivi du péage Aburrá, sur la route menant à l'aéroport de Medellín à Rionegro, qui génère une taxe de 17 100 pesos pour voyager sur cette route.

Le troisième péage le plus cher du pays se trouve sur la route de Carthagène à Barranquilla, le péage Marahuaco coûte 15 200 pesos.

Vient ensuite le péage à Circasia, sur la route qui relie les villes de Pereira et d'Arménie, qui coûte 14 500 pesos.

De retour dans les Caraïbes, le péage de Puerto Colombia, sur la route entre Carthagène et Barranquilla, coûte 14 200 pesos.

Il est suivi par le péage situé sur l'autoroute Villavicencio - Puerto Gaitan, où 13 900 pesos sont facturés pour le transit.

Au même coût, à Cundinamarca, le péage situé à Machetá gagne une place sur cette liste en facturant 13 900 pesos pour le transit par la route.

Cette liste est fermée par le péage de La Lizama sur la route reliant Bucaramanga à Barrancabermeja, qui coûte 13 700 pesos.

Il convient de rappeler que le gouvernement national a annoncé qu'il prévoyait de construire 18 nouveaux péages d'ici 2023 qui entreraient en service pour financer les routes de quatrième génération dans le pays.

Pour cette année, des ressources seront allouées pour les routes Girardot avec Honda et Puerto Salgar, la Puerta de Hierro avec Palmar de Varela et Carreto-Cruz del Viso et l'achèvement de la route Pacifico 2.

Une enquête sur un portail spécialisé nous a permis de savoir quels endroits, à la fois dans le pays et à l'étranger, les ressortissants s'envoleront pendant les jours de repos pour la Grande Semaine

À l'extérieur du pays, les endroits préférés des Colombiens sont : New York et Miami aux États-Unis ; Cancun et Mexico, au Mexique ; Punta Cana, en République dominicaine. « C'est là que Mexico se démarque en tant que destination car, bien que pendant la semaine de Pâques de l'année dernière, elle était déjà ouverte aux touristes, l'intérêt a augmenté de 117 % en 2022 », a commenté Inés Hochstadter, Country Manager de Despegar Colombia.

En ce qui concerne les destinations intérieures, les Colombiens cherchent à se rendre à Bogota, Medellin, Carthagène des Indes, Cali et Santa Marta. En revanche, les touristes qui viennent en Colombie viennent du Chili, du Mexique, du Pérou, d'Argentine et des États-Unis.

Latam, l'une des sociétés de voyages aériens qui fournit des informations utiles à ses clients, offre une double accumulation de miles. Wingo, pour sa part, propose cinq destinations en particulier à des coûts moins élevés.

