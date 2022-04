Vicente Fox a blâmé AMLO pour la hausse des prix : « Cela n'a fait qu'empirer les choses »

L'ancien président du Mexique, Vicente Fox Quesada, a remis en question les décisions économiques prises par le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Et c'est que ces derniers jours, une augmentation des prix du panier de base a été annoncée dans le pays, si bien que l'ancien président a blâmé le Tabasqueño et lui a assuré que depuis son entrée en fonction « les choses ont empiré » dans le pays.

Il a également souligné que les mesures proposées par le gouvernement fédéral auront un impact sur la sphère sociale, il a donc exhorté López Obrador à agir avant la fin de son temps imparti.

« L'augmentation des aliments a un coût social élevé et influe sur les attentes : Minuta Banxico. Pour nous éclairer, prenez des mesures drastiques à cet égard ! Dites à Lopez que le temps presse et que les choses n'ont fait qu'empirer ! » , a-t-il écrit ce jeudi 7 avril.

Vicente Fox cuestionó la inflación en el país (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

Le message de l'ancien président est apparu trois jours après l'annonce d'un éventuel plafonnement des prix des produits du panier de base afin de contrôler l'inflation.

Et c'est que lors de la conférence matinale du 4 avril, le chef de l'exécutif fédéral a indiqué que toute son équipe travaillait sur un plan visant à contenir les prix et ainsi à aider les citoyens mexicains.

Los precios de la canasta básica están a la alza en México (Foto: Andina)

Il a indiqué que, comme pour d'autres produits - comme l'essence, l'essence, pour n'en nommer que quelques-uns - il est possible de plafonner les prix.

« Si nécessaire, d'abord, la production, mais si on voit que les marges... ce qui se passe avec l'essence, on se rend compte (...) pour donner un exemple, dans le cas du gaz ça a augmenté et ça a été défini pour fixer des prix maximaux et cela nous a aidés à contrôler », a-t-il dit.

Andrés Manuel indicó que se prevé un tope al costo de los productos (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com) Galo Cañas

Entre-temps, ce jeudi, l'Institut national de la statistique et de la géographie (Inegi) a annoncé que le taux d'inflation dans le pays était passé à 7,45 %, le niveau le plus élevé jamais enregistré en 2001 - lorsque Fox était au pouvoir -.

Selon l'institut, cette augmentation se répercutera sur les coûts de l'énergie, de l'alimentation et des produits agricoles.

« En mars, l'inflation au Mexique s'est établie à un taux annuel de 7,45 %, un niveau jamais atteint depuis janvier 2001, dépassant légèrement les attentes et confirmant que les tensions inflationnistes se poursuivent », a expliqué Gabriela Siller, directrice de l'analyse économique à la Base Bank.

Il a également été détaillé que le taux mensuel s'élevait à 0,99 %, soit le record le plus élevé depuis 1998, où il s'élevait à 1,17 %.

El costo de los alimentos podría seguir aumentando (Foto: Europa Press) Europa Press

En outre, il a été ajouté que, dans le cas du panier de base, l'augmentation se refléterait sur le prix de l'œuf, de l'avocat, de l'oignon et de la tomate. Ainsi que dans les services d'électricité, les services touristiques à forfait et le transport aérien.

Cependant, Inegi n'était pas la seule institution à empêcher une telle action économique, car le Groupe consultatif sur les marchés agricoles (GCMA) a indiqué qu'il y avait une augmentation des prix de 13,1 % par rapport au premier mois de cette année.

En mettant particulièrement l'accent sur le fait que la plus forte augmentation s'est produite dans les produits à base de protéines animales, où se distinguent le poulet, les œufs, ainsi que le bœuf et le porc.

