Les États-Unis sanctionnent une entreprise russe qui produit 30 % des diamants du monde

(Bloomberg) — Le Trésor américain a prolongé les sanctions contre le mineur de diamants russe Alrosa PJSC, coupant potentiellement environ 30 % de l'approvisionnement mondial en pierres brutes.

Les clients d'Alrosa, ainsi que d'autres homologues, doivent mettre fin à tous les contrats avec la société minière russe contrôlée par l'État d'ici le 7 mai, selon une licence de l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis. Alrosa a refusé de commenter.

Alrosa produit à peu près la même quantité de pierres précieuses que De Beers, l'entreprise diamantaire emblématique qui détenait le monopole jusqu'au début du siècle. La Russie est en concurrence avec le Botswana en tant que plus grand producteur de diamants au monde, tandis que les États-Unis constituent le marché le plus important de l'industrie, représentant environ la moitié des ventes.

Les restrictions américaines accroissent la pression sur Alrosa, car le risque de sanctions croisées menace de dissuader les acheteurs d'autres régions. L'Union européenne et le Royaume-Uni avaient déjà imposé des sanctions à la société minière à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Les principaux marchés d'Alrosa, qui emploie environ 32 000 personnes, sont les États-Unis et l'Asie, y compris l'Inde.

Le mois dernier, les bijoutiers américains Tiffany & Co. et Signet Jewelers Ltd. ont déclaré qu'ils cesseraient d'acheter de nouveaux diamants extraits en Russie alors que la pression s'intensifiait sur les entreprises pour qu'elles retirent les produits du pays de leurs chaînes d'approvisionnement.

États-Unis sanctionnent un mineur russe produisant 30 % des diamants du monde

