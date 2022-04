Le régime chaviste a rejeté la suspension par la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Felix Plasencia a assuré vendredi que l'Algérie s'est positionnée auprès des pays qui rejettent la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, comme lui a dit l'ambassadeur du pays africain à Caracas, Abdelkader Hadjazi, lors d'une réunion dans la capitale vénézuélienne .

Le ministre a mis en garde, via son compte Twitter, contre les « dommages causés au multilatéralisme et la violation des principes d'universalité des organisations internationales violés par cette mauvaise décision ».

La décision des membres de l'ONU, prise ce jeudi, est basée sur des « violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme » présumées commises par les troupes russes en Ukraine.

L'Assemblée générale de l'instance a approuvé l'initiative promue par Washington avec 93 voix pour, 24 contre et 58 abstentions, dépassant largement la majorité des deux tiers requise, étant donné que seuls les « oui » et « non » sont pris en compte.

À cet égard, Plasencia a fait valoir que « la communauté des nations ne peut pas être soumise à la revendication unilatérale qui insiste pour imposer des sanctions à des États souverains, afin de les isoler, risquant ainsi la stabilité des relations internationales ».

Quelques heures après la suspension de la Russie par l'ONU, le gouvernement vénézuélien a rejeté la décision de l'organisation et a assuré qu'elle contrevenait aux options de dialogue qu'elle soutient.

Depuis le début de son invasion de l'Ukraine le 24 février, la Russie est très isolée et, à la veille du vote d'hier, elle a fait pression sur de nombreux pays en leur envoyant une lettre les avertissant que voter pour ou même s'abstenir serait considéré comme un geste hostile aux conséquences.

La rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur algérien confirme les relations diplomatiques entre les deux pays depuis 1971, dont la coopération bilatérale dans le secteur de l'agriculture productive a été renforcée en février dernier lors d'une réunion entre des responsables des Caraïbes et Les pays africains.

Les deux pays ont également conclu des accords sur l'énergie, l'éducation, la culture, le commerce et l'industrie.

(Avec des informations d'EFE)

