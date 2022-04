Lanús prend la première place de la Copa Sudamericana face au Metropolitanos de Venezuela

Aux Jeux olympiques de Caracas, un Lanús irrégulier tente de lever la tête lors de ses débuts dans le groupe A de la Coupe d'Amérique du Sud. Il commence son voyage en visitant les métropoles du Venezuela. L'arbitre est le Brésilien Flavio De Souza et Televisa ESPN.

El Granate, qui a pu remporter ce tournoi en 2013 et devenir finaliste en 2020, n'atteint pas cet engagement au meilleur moment. Il n'a gagné que dans 2 de ses 15 dernières présentations et est en dernière position de la Zone 2 de la Coupe de la Ligue avec seulement six unités, 9 des leaders Estudiantes, Tigre et Boca.

Les locaux, qui ont accepté cette instance après avoir battu Estudiantes de Mérida 6-0 au niveau mondial, sont l'un des principaux animateurs du tournoi vénézuélien en apparaissant à la troisième place avec 10 unités, trois de moins que le Deportivo Táchira et quatre du leader Deportivo La Guaira.

Ce club, fondé en 2012, fait face à sa deuxième participation à la Copa Sudamericana et vient d'un match de 0 à 0 contre Carabobo dans le tournoi local.

Formations :

Métropolites : Giancarlo Schiavone ; Jefre Vargas, Andrés Ferro, Steven Pabón et Nestor Cova ; Christian Larotonda et Walter Araújo ; Darwin Gomez, Carlos Sosa, Robinson Flores ; et Marco Bustillo. DT : José Maria Morr.

Lanus : Fernando Monetti ; Braian Aguirre, Yonathan Cabral, Matias Perez et Alexandro Bernabei ; Tomás Belmonte, Maximilian Gonzalez, Diego Valeri, Ignacio Malcorra ; Jose Sand et José Lopez. DT : Jorge Almiron.

Stade : Olympic of Caracas

Arbitre : Flavio De Souza (Brésil)

Hora : 21.30

Télévision : ESPN

