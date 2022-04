Des bactéries dangereuses se trouvent dans les aliments du PAE dans une municipalité de Meta

Le 7 avril, le Bureau du contrôleur général de la République a révélé, à travers un rapport, une situation grave qui pourrait mettre en danger la santé des mineurs de l'établissement d'enseignement San Lorenzo, à Castilla La Nueva, à Meta.

Selon le document, des coliformes totaux et des coliformes fécaux/Escherichia coli ont été trouvés dans le poulet cuit au four servi aux étudiants de cet établissement, dans le cadre du plan alimentaire scolaire collecté par El Tiempo.

Selon la publication du Bureau du contrôleur connue du journal, des facteurs de risque ont été découverts chez les manipulateurs d'aliments et la manipulation de déchets solides et liquides.

En ce qui concerne le rapport, le ministère de l'Éducation de Castilla La Nueva a fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur d'interprétation dans la lecture des analyses qui sont entre les mains du Bureau du contrôleur et qui ont été effectuées par le ministère de la Santé.

Selon le bureau du maire municipal, des méthodes strictes de surveillance et de contrôle du PAE y sont appliquées et travaillent main dans la main avec les parents, les élèves et les enseignants.

Jusqu'à présent cette année scolaire, à Boyacá, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca et Meta, de possibles flambées de maladies d'origine alimentaire (FTA) ont été signalées dans les repas livrés par le School Food Plan (PAE). Le ministère de l'Éducation nationale (MEN), par le biais de son unité Food for Learning (UAPA), et le ministère de la Santé (MinSalud) surveillent les cas et certains des mineurs touchés ont subi des tests médicaux.

Il a été indiqué que le premier cas possible d'ETA avait été détecté le 28 février à Boyacá. Lors des enquêtes préliminaires, le personnel de santé qui a traité la personne affectée a déterminé que le cas pouvait être lié à des aliments fournis par le PAE, ils ont donc contacté MinSalud. Immédiatement, le Centre national de liaison (CNE), rattaché au portefeuille susmentionné, a effectué les analyses pertinentes et a notifié l'UAPA.

Au cours d'une enquête approfondie, l'unité Food for Learning a découvert des cas inquiétants, en particulier à Boyacá. Selon le ministère de l'Éducation, même en un an, il n'y a pas autant de cas de TSA signalés que ceux connus au cours des deux dernières semaines seulement.

« C'est une situation qui surprend et inquiète en raison du nombre d'alertes pratiquement simultanées dans la même entité territoriale certifiée, en un mois seulement, alors que ce nombre de rapports n'a pas été atteint en une année entière », a déclaré Juan Carlos Martínez Martínez Martínez Martín, directeur du Learn Unit (UAPA), le 15 mars en dialogue avec RCN Mundo.

Il a été détaillé qu'il existe cinq municipalités de Boyacá où des cas de TSA ont été détectés : Paipa, Sáchica, Belén, Soatá et Socotá. Selon les rapports épidémiologiques publiés, les causes des infections étaient liées à une bactérie connue sous le nom de Bacillus Cereus, présente dans le lait entier en poudre Nutralac, qui était fourni par le biais du PAE.

