Coronavirus : une petite goutte de salive suffit à infecter une autre personne

Le coronavirus s'est propagé de la Chine au monde en 2019 et continue de se propager. L'un des avantages qu'il a eu est sa contagiosité, qui était plus grande avec les différentes variantes préoccupantes qui ont été générées. Une étude menée au Royaume-Uni a révélé que seule une goutte de 10 microns de toux ou d'éternuement suffisait pour infecter une personne atteinte du coronavirus.

Il a été découvert grâce à une étude controversée qu'il a infecté un groupe de 36 personnes qui se sont portées volontaires avec le virus. L'objectif de l'étude était de comprendre comment l'infection s'est produite chez les personnes exposées au coronavirus. Il était dirigé par des chercheurs de l'Imperial of College et a été présenté dans la revue Nature Medicine.

Il a également révélé qu'il ne faut que deux jours à une personne infectée pour commencer à propager le virus à d'autres. En outre, davantage de preuves ont été trouvées sur les pré-symptomatiques selon lesquelles ils sont contagieux : les personnes infectées éliminent un grand nombre de virus avant de montrer les symptômes.

L'essai consistait à infecter 36 personnes atteintes du coronavirus qui ont été surveillées jusqu'à deux semaines après leur séjour à l'hôpital en mars 2021. Ensuite, ils ont suivi leur évolution. Tout le monde n'a pas contracté le virus même s'ils ont été exposés.

Les 36 volontaires avaient entre 18 et 30 ans et ne présentaient aucun facteur de risque de Covid-19 sévère et étaient infectés par une petite goutte de liquide contenant la souche originale de coronavirus. Par mesure de précaution, les patients ont été infectés par étapes. Les 10 premières personnes ont reçu le médicament antiviral remdesivir pour réduire leurs risques de maladie grave, bien que cela ait été jugé inutile.

Les chercheurs ont surveillé les patients 24 heures sur 24 alors qu'ils séjournaient deux semaines au Royal Free Hospital de Londres. Sur les 36 patients, 18 ont été infectés. Deux d'entre eux n'ont jamais développé de symptômes.

Les personnes malades présentaient des cas légers de congestion nasale, de congestion, d'éternuements et de maux de gorge. Aucun des patients n'a développé de problèmes pulmonaires, probablement en raison de leur bonne santé ou du fait qu'on leur a administré de petites quantités de virus.

Environ 83 % ont perdu leur odorat, au moins partiellement. Six mois après la fin de l'étude, une personne n'a pas encore retrouvé son odorat, mais elle va mieux . Les volontaires de l'étude ont expulsé le virus pendant environ 6,5 jours, en moyenne, ou jusqu'à 12 jours, même s'ils ne présentaient aucun symptôme.

Le professeur Christopher Chiu, de l'Imperial College de Londres, était le chef de file de la recherche. « Notre étude révèle des idées cliniques très intéressantes, notamment autour de la courte période d'incubation du virus, de l'excrétion virale très élevée par le nez, ainsi que de l'utilité des tests de flux latéral, avec des implications possibles pour la santé publique », a-t-il précisé.

Les chercheurs ont également effectué des tests cognitifs pour vérifier la mémoire à court terme et le temps de réaction des volontaires, bien que les données soient en cours d'évaluation.

Après avoir pris connaissance des résultats de l'étude, il existe différentes perspectives. Miles Davenport, immunologiste à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney, en Australie, a estimé que « cela représente une avancée potentiellement importante dans la façon dont nous évaluons l'efficacité des futurs vaccins et médicaments. Cela ouvre un certain nombre de possibilités importantes pour étudier l'immunité dans un environnement contrôlé. »

Cependant, certains chercheurs se demandent si les connaissances acquises par l'étude jusqu'à présent sont suffisamment importantes pour justifier les risques pour les participants, tels que la possibilité d'effets secondaires à long terme. « À mon avis, il n'est toujours pas tout à fait clair si ces études sont justifiées sur le plan éthique, et j'attends de voir ce qu'elles ont trouvé d'autre », a déclaré Seema Shah, bioéthicienne à l'Université Northwestern de Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis.

Les études sur l'exposition à des infections contrôlées sont utilisées depuis des décennies pour étudier la grippe, le paludisme et de nombreuses autres maladies infectieuses. Certains chercheurs ont préconisé la réalisation de tels essais sur le coronavirus au cours des premiers mois de la pandémie, afin d'accélérer le développement de vaccins. Mais d'autres ont estimé que de tels essais étaient trop dangereux pour être acceptables, alors que l'on connaissait si peu de choses sur le virus et que peu de traitements efficaces étaient disponibles.

L'essai a été soutenu par un organisme commercial de recherche clinique basé à Dublin appelé Open Orphan et sa filiale londonienne HVivo. Les volontaires ont reçu 4 565£ (6 200 dollars) pour leur participation, ce qui impliquait au moins deux semaines de quarantaine dans une unité d'isolement de haut niveau du Royal Free Hospital de Londres.

