Environ 900 personnes ont dû être évacuées d'un gymnase à Londres en raison d'un « incident chimique », ont rapporté les pompiers de la ville.

« Des pompiers ont été appelés par une odeur de produits chimiques dans un gymnase de Cabot Square, à Canary Wharf. Un mélange de produits chimiques a provoqué des niveaux élevés de fumée et de vapeur dans le bâtiment », ont déclaré les pompiers dans un communiqué publié sur leur site Web.

@LondonFire

@LondonFire

Le commandant de la station, Dave Hill, a déclaré : « Les équipes ont balayé le bâtiment et ont trouvé des niveaux élevés. Nous avons ventilé les lieux et surveillons les niveaux de fumée. »

Hill, qui est rapidement arrivé sur les lieux, a signalé l'évacuation de quelque 900 personnes « par précaution ».

@LondonFire

La Brigade a été appelée à 9 h 08, heure locale, et l'incident se poursuit. Deux camions de pompiers - des stations Millwall et Poplar - et deux unités de sauvetage - de Bethnal Green et Euston - sont sur place.

Actualités en développement