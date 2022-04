« The Bubble », une comédie sur la folie d'un tournage en temps de pandémie

« The Bubble » est une satire de l'industrie cinématographique pendant la pandémie, en particulier des franchises de box office qui ne savent pas quand s'arrêter. (Netflix)

Plusieurs tentatives ont été faites pour dépeindre la pandémie dans des films. Certains sont meilleurs, d'autres inconnus, beaucoup d'excuses pour filmer avec peu de ressources et ne pas mourir d'ennui. Mais The Bubble (The Bubble) est peut-être la première comédie à gros budget et stars célèbres à aborder de manière critique la folie vécue par la pandémie. Non seulement cela : en même temps, il fait une satire sur le monde du cinéma, en particulier les franchises au box-office qui ne savent pas quand s'arrêter.

Dans ce cas, Cliff Beasts est la série de films inventée pour The Bubble. Une saga à succès dont une sixième partie va être filmée, c'est pourquoi les acteurs se retrouvent dans un manoir de la campagne anglaise pour pouvoir filmer à l'intérieur d'une bulle en pleine pandémie.

Entre la folie des effets sociaux du coronavirus et la personnalité des acteurs, le tournage se complique de plus en plus. Le réalisateur, qui était auparavant un cinéaste indépendant, est sous la pression du producteur et des dirigeants du studio, tandis que tout le tournage se déroule avec des écrans verts en arrière-plan, dans une note critique acide sur la façon dont le cinéma actuel est fait.

Le cinéaste, scénariste et producteur est Judd Apatow, presque un héros de la comédie américaine ces dernières décennies : il a réalisé des films tels que Virgin at 40 ans, Slightly Pregnant, Funny People, The King of Staten Island et produit Happy Gilmore, The Cable Guy, Best of My Weddings, Anchorman, Ladies at War, entre autres. Aucun comédien contemporain de premier ordre n'a participé à un film produit, réalisé ou écrit par Apatow.

C'est la renommée du réalisateur qui lui a permis de réunir une distribution aussi importante et — sans anticiper de noms — d'obtenir plusieurs camées surprenants de personnalités célèbres. Karen Gillan, Iris Apatow, Peter Pascal, Leslie Mann, Fred Armisen, David Duchovny, Keegan-Michael Key et Kate McKinnon en sont quelques-unes des principales figures. Acteurs vaincus, toxicomanes, problèmes conjugaux ou secrets indicibles. Des histoires familières, vues dans de nombreuses satires, bien qu'Apatow réalise ici des moments d'une férocité inhabituelle. Il ne faut pas oublier que les cinéphiles aiment se moquer d'eux-mêmes. Chacun a son moment, mais c'est Pascal, dans son rôle d'acteur délirant, qui réalise quelque chose au-delà de la moquerie.

Le film rappelle trop A Movie War (Tropic Thunder, 2008) réalisé par Ben Stiller, avec Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black et Tom Cruise. Dans la comparaison, il est clair que ce n'est pas à ce niveau.

Apatow regarde avec une certaine méfiance le monde du cinéma filmé avec autant d'écran vert en arrière-plan et encore plus celui des réalisateurs qui se disent indépendants et abandonnent tous leurs principes pour faire n'importe quoi. Mais de manière inattendue, il obtient ses meilleurs résultats lorsqu'il montre la folie de l'époque de la pandémie, lorsqu'il passe en revue plusieurs des situations ridicules et des abus autoritaires dont les gens ont été victimes. Ce délire est ce qui équilibre The Bubble, qui n'est pas si original à d'autres égards et qui se perd dans de très mauvaises blagues avant de pouvoir dire ce qu'il veut.

Comparé au reste de la filmographie de Judd Apatow, ce film disponible sur Netflix est un retour en arrière, même avec ses nombreux bons moments. Mais quand beaucoup ont oublié ce que l'humanité a vécu ces deux dernières années, The Bubble peut nous rappeler certaines choses qui sont drôles ici mais qui n'étaient pas dans la réalité.

