Maya Erskine remplace Phoebe Waller-Bridge et jouera aux côtés de Donald Glover dans la série « Mr. and Mrs. Smith »

La série Mr. and Mrs. Smith (Mr. And Mrs. Smith ), de Prime Video, a finalement trouvé Phoebe Waller-Bridge : l'actrice Maya Erskine, connue pour ses rôles dans PEN15 et Wine County. Elle a endossé le rôle de l'homologue féminine de Donald Glover dans la prochaine fiction télévisée qui sera basée sur le film d'action avec Brad Pitt et Angelina Jolie.

Après l'annonce du projet, Waller-Bridge s'est écarté en raison de différences créatives et a ensuite travaillé un autre titre dans le cadre de la collaboration qu'il a signée avec cette plateforme numérique (la même qui abrite sa célèbre comédie Fleabag). À la suite de cette perte dans la distribution, Glover a confirmé plus tard que la production était à la recherche d'une nouvelle star pour donner vie à Mme Smith.

Erskine est surtout connu pour être le co-créateur, vedette et producteur de PEN15, un titre original de Hulu qui a été nominé pour les Emmy dans plusieurs catégories au cours de ses deux saisons. Les autres rôles qui composent sa filmographie incluent Wine Country (réalisé par Amy Poehler), Man Seeking Woman, Casual, Scoob ! et à l'avenir, on le verra également dans Obi-Wan Kenobi, la série Disney+ axée sur le personnage classique de la saga cinématographique Star Wars.

M. et Mme Smith passeront à la télé

À l'origine, M. et Mme Smith est un film réalisé par Doug Liman qui racontait l'histoire d'un couple d'espions rivaux qui reçoivent un jour la mission la plus difficile de leurs missions : assassiner l'autre. Brad Pitt et Angelina Jolie ont donné vie aux protagonistes, John et Jane Smith, qui sont mariés depuis cinq ou six ans, mais leur mariage s'est refroidi et ils ne se souviennent même pas de la dernière fois qu'ils ont passé un moment excitant. Le duel à mort entre les deux ravivera cette flamme d'amour qui semblait morte, et ils devront évaluer s'ils sont vraiment prêts à abandonner leur romance.

L'intrigue sera portée au petit écran par Donald Glover et Francesca Sloane. Récemment, l'acteur a révélé qu'il écrivait la fin de la saison, de sorte que le tournage pourrait commencer dans les prochains mois de l'année. Sloane est également le showrunner et figure dans la production exécutive aux côtés du protagoniste ; Yariv Milchan et Michael Schaefer (New Regency) ; et Jenny Robins (Wells Street Films).

Lorsque le projet a été annoncé pour la première fois, il a été annoncé que Phoebe Waller-Bridge, l'actrice et scénariste britannique acclamée, allait faire partie du casting principal. Cependant, le protagoniste de Fleabag a fini par l'abandonner et travaille actuellement sur une autre production pour le même service de streaming.

Mr. & Mrs. Smith n'a pas encore de date de sortie officielle dans le catalogue Prime Video.

