L'histoire du maire d'Antioquia qui veut enlever le nom de famille de son père pour qu'il n'annule pas son élection

La municipalité de Tarazá, dans le département d'Antioquia, a connu une situation particulière en ce qui concerne ses dirigeants locaux. Tout a commencé lorsque Miguel Gómez García, maire de la même municipalité dans les périodes 2001-2003, 2008-2011 et a également souligné par le paramilitaire « Cuco » Vanoy des AUC qu'il bénéficiait d'un grand soutien des paramilitaires lors de son premier mandat. Il est mort de Covid en septembre 2020 lors de son troisième mandat de maire.

En raison de cette situation, des élections atypiques ont été organisées contre Hector Giraldo et Dawinson Gomez Tamayo, fils du maire décédé. L'exercice électoral a laissé Gómez Tamayo vainqueur le 25 juillet 2021.

Cependant, après cette situation, il a déposé un recours devant le tribunal administratif d'Antioquia Giraldo, déclarant que le candidat gagnant avait un handicap, comme indiqué dans la loi 136 de 1994, qui stipule que le mariage ou les liens de parenté avec des fonctionnaires qui ont exercé l'autorité au cours des douze derniers mois sont handicapé, dans ce cas être nommé maire.

Pour sa part, la réponse de Gómez Tamayo a été que son père, n'étant pas en vie, ne représente pas un citoyen dans une condition de légalité parce qu'il n'est pas « dans cet avion », a-t-il fait valoir qu'il a nié par la Cour.

Maintenant, la solution de Gómez Tamayo est de retirer le nom de famille de son père pour éliminer le handicap et de se présenter à nouveau aux deuxièmes élections atypiques qui se tiendront dans la municipalité de Taraza le 5 juin. Gómez Tamayo ou Tamayo, a soutenu que Miguel Gómez n'était pas son père de sang, même s'il remplissait le rôle de père, mais que la seule personne avec laquelle il a un lien sanguin est avec sa mère, il envisage donc d'être Dawinson-Tamayo.

Tamayo, alors qu'il était maire avant son incapacité, a fait face à des poursuites pour une enquête qui le liait à la libération présumée de prisonniers de prison en échange d'argent entre les gardiens et certains fonctionnaires, mais il a ensuite été libéré, a déclaré l'avocat de la défense du maire de l'époque : « Le juge a constaté qu'aucune preuve matérielle n'indiquait que M. Dawinson Gómez Tamayo avait commis le crime de concert pour commettre une infraction ou une inférence raisonnable de paternité. Il a retrouvé sa pleine liberté, sans aucune restriction et peut poursuivre sa vie professionnelle, professionnelle et personnelle comme il l'a fait. »

Plus d'informations en commun : des élections atypiques à Urrao, Antioquia, se sont déroulées normalement : Bureau du greffier.

Le dimanche 3 avril, dans la municipalité d'Urrao, dans l'Antioquia, une journée d'élections atypiques s'est tenue à partir de 8 heures du matin. Les citoyens ont défini pour la troisième fois, depuis 2019, qui sera le nouveau président local.

Le Registre national de l'état civil a organisé neuf bureaux de vote, quatre au siège municipal et les cinq autres dans les municipalités, et 55 bureaux de vote pour le déroulement de cette journée électorale. L'entité a également indiqué qu'un total de 24 805 citoyens, dont 12 240 femmes et 12 565 hommes, ont été autorisés à exercer leur droit de vote lors de ces élections atypiques.

À cette occasion, cinq candidats étaient candidats à l'élection à la mairie de la municipalité : Sebastián Durango, du Centre démocratique ; Osvaldo Sepúlveda, du Parti conservateur ; Sergio Augusto Cardona de Humana Colombia ; Jaime Eduardo Urrego des autorités indigènes de Colombie ; et Alvaro Salazar Herrera de la Grande Alliance Coalition par l'unité Urrao.

Par le biais de ses réseaux sociaux, le bureau du registraire a indiqué que le scrutin s'ouvrait à 8 heures du matin dans une totale normalité et selon des protocoles de biosécurité stricts pour éviter la propagation de la covid-19.

« À 4 heures de l'après-midi, les élections ont été clôturées dans la municipalité d'Urrao, avec un résultat très positif », a expliqué Diego Sepúlveda, délégué départemental d'Antioquia. Les hommes et les femmes éligibles au vote l'ont fait en toute sérénité avec l'accompagnement des forces de sécurité, des organes de contrôle et l'observation de la MOE (Mission d'observation électorale). »

