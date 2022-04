Les voitures Tesla sont un choix populaire parmi les opérateurs de flotte

(Bloomberg) —Les voitures Tesla Inc. sont déjà populaires auprès des fans de véhicules électriques et des conducteurs soucieux de l'environnement. Aujourd'hui, ils suscitent également l'intérêt des entreprises qui construisent des parcs automobiles.

De Hertz Global Holdings Inc. aux chauffeurs de taxi et au service de police de la ville de New York, Tesla est en train de devenir une option populaire, quoique inattendue, pour les acheteurs en gros en raison en partie de leur rentabilité. Tesla est de loin la marque la plus populaire dans une application exploitée par Standard Fleet, une startup basée à San Francisco qui aide les entreprises à gérer leurs parcs de véhicules électriques.

« En termes de concept, les Tesla sont plus chères, mais le retour sur investissement est plus rapide que prévu », a déclaré le fondateur de Standard Fleet, David Hodge, ancien ingénieur d'Apple Inc., qui a travaillé sur la technologie de cartographie de l'entreprise. « Les coûts de carburant et de maintenance sont moindres. Nous parlons de dizaines de milliers de kilomètres pour atteindre le seuil de rentabilité et non de 100 000 miles. »

Tesla elle-même poursuit la vente de flottes, que les constructeurs automobiles considéraient autrefois comme une activité de dernier recours, car les chaînes de location demandaient des modèles de base plutôt que les véhicules plus chers et plus riches en fonctionnalités que les acheteurs individuels préféraient. Tesla possède un site Web de flotte qui favorise la réduction du coût de possession, des valeurs de revente élevées et le vaste réseau de fret de l'entreprise.

Les voitures Tesla deviennent un choix populaire auprès des exploitants de flottes

