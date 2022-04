Le président élu de la Corée du Sud est revenu et maintiendra le ministère de l'Égalité des sexes

FILE PHOTO: South Korea's president-elect Yoon Suk-yeol shows a bird's eye view of his planned relocation of the presidential office during a news conference, at his transition team office, in Seoul, South Korea, March 20, 2022.Jung Yeon-je/Pool via REUTERS/File Photo

L'équipe de la présidente élue de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, a rétracté jeudi sa promesse d'abolir le ministère de l'Égalité des sexes, une initiative fortement critiquée par les groupes féministes.

Au cours de la campagne électorale de mars, Yoon a préconisé l'élimination de ce ministère et a fait valoir que les femmes sud-coréennes ne subissent pas de « discrimination systématique fondée sur le sexe » malgré les preuves de l'inégalité des salaires, de la participation au travail ou de la représentation dans l'élite politique et corporative du pays.

Mais jeudi, leur équipe de transition des pouvoirs a assuré qu'ils garderaient le portefeuille pour le moment. « Il a été décidé que la composition du cabinet serait basée sur le système de gouvernement actuel », a déclaré à la presse Ahn Cheol-soo, chef de ce comité.

Cet organisme annoncera le chef du portefeuille de l'égalité des sexes avec les autres membres du gouvernement, a expliqué Ahn.

Un autre membre de son équipe, Choo Kyung-ho, a déclaré que la promesse était « toujours valable », mais qu'elle avait été retardée parce qu'il y avait « des opinions différentes » sur la façon de réorganiser le gouvernement.

Des experts avaient prévenu que l'abolition du ministère serait difficile car elle nécessitait une révision de la législation au Parlement, actuellement contrôlée par les libéraux.

Yoon Suk-yeol durante su campaña presidencial REUTERS

Après l'élection, remportée par une courte marge, Yoon a promis qu'il tiendrait sa promesse et que, s'il ne l'avait pas fait, il aurait « menti » à ses partisans.

La position de Yoon a mobilisé l'électorat féminin contre elle, plus de 10 000 jeunes femmes rejoignant le Parti démocrate de gauche au pouvoir jusqu'à présent.

Linda Hasunuma, politologue à l'université Temple, a déclaré à l'AFP que le président élu « peut encore inciter sa base et freiner l'agenda pour l'égalité des sexes » et « alimenter les divisions, les peurs et la désinformation sur l'égalité des femmes ».

Yoon Suk-yeol a été élu président de la Corée du Sud, après que son rival au pouvoir, le libéral Lee Jae-myung, eut reconnu sa défaite.

Après avoir compté 98 % des voix, Yoon, du Parti du pouvoir populaire (PPP), « a obtenu 48,59 % des voix, contre 47,79 % pour Lee », du Parti démocrate (centre gauche) de l'actuel président Moon Jae-in, a déclaré Yonhap.

Les premiers sondages publiés en Corée du Sud ont séparé les deux favoris d'un demi-point lors des élections présidentielles.

Le diffuseur public KBS et les diffuseurs privés MBC et SBS ont apporté 48,4 % de soutien à Yoon, contre 47,8 % pour Lee.

Le recomptage a commencé vers 20h10 heure locale (GMT), selon la Commission électorale nationale (NEC), et se poursuit jusqu'aux premières heures.

Lee, 57 ans, ancien gouverneur de la province de Gyeonggi, a mis à profit son expérience dans l'administration publique pour faire campagne sous le slogan d'un président pragmatique qui résoudra à la fois les questions économiques et les questions d'affaires étrangères. En outre, en 2015, Lee était soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption dans la construction de bâtiments à Séoul lorsqu'il était maire de Séoul.

(Avec des informations de l'AFP)

CONTINUEZ À LIRE :