Le JEP réexaminera la condamnation du général (r) Jaime Humberto Uscátegui pour le massacre de Mapiripan

Le mercredi 6 avril, la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) a indiqué que la demande de révision de la peine de 37 ans de prison prononcée contre le général (r) de l'armée nationale, Jaime Humberto Uscátegui, a été acceptée pour « omission inappropriée » qu'il a commise alors que des groupes paramilitaires commettaient le massacre en Mapiripán, Meta, en 1997.

La section d'appel de la Cour de paix a donné son feu vert à la révision de la peine prononcée par les tribunaux ordinaires contre le commandant de l'époque de la VII brigade de l'armée, révoquant la décision prise par la section de révision le 6 août 2020, dans laquelle cette demande a été rejetée parce qu'elle n'avait pas raisons justifiées pour le réaliser.

« Alors que la justice ordinaire satisfait les intérêts de l'individu prétendument lésé par la décision judiciaire, la justice transitionnelle vise principalement à obtenir toute la vérité, en confrontant les différents récits de la guerre. Cela contribue et contribue à la réalisation des droits des victimes et de la société à la vérité, à la justice, à la réparation et à la non-répétition », a déclaré la Section des appels.

Dans l'ordonnance 1086, la Chambre a averti que la « cause invoquée par le représentant du général Jaime Humberto Uscátegui » ne correspond pas à de nouvelles preuves, mais à un fait juridique nouveau, et les « 12 éléments de preuve fournis sont destinés à étayer son innocence » face à ces actes qui ont été attribués à la ancien commandant des Forces unies d'autodéfense de Colombie (AUC), Carlos Castaño, dans lequel on estime qu'environ 60 personnes ont été tuées et torturées.

À cet égard, la justice transitionnelle a déclaré qu'il était important de préciser que la décision de réviser la condamnation n'impliquait pas l'acquittement du général, expliquant que le comportement accusé d' « omission indue d'homicides aggravés et de simples enlèvements » pouvait être analysé à la lumière des nouvelles règles constitutionnelles introduites avec l'Accord de paix final.

« Le juge résout la requête, sur la base d'une analyse des éléments de preuve avec un niveau élevé d'intensité de démonstration qui conduit à une décision décisive, visant à établir l'origine ou non du nouveau fait juridique et les implications pour la justice transitionnelle en ce qui concerne découle de la décision », a déclaré la Section des appels.

Enfin, il a indiqué qu'une fois que la révision de la peine de l'ancien commandant de l'armée a été admise et compte tenu de l'impact que cette décision pourrait avoir, la Section de révision doit intégrer dans la révision transitoire le « dossier criminel contenant les ordonnances, les preuves et les preuves qui étayaient la conclusions de la condamnation du requérant, y compris les mesures prises au siège de cassation ».

Ce serait la troisième tentative du général (r) de faire réviser sa peine par le tribunal de paix, critiqué à plusieurs reprises par des membres des forces de sécurité, la peine la plus élevée qui avait été imposée à un homme en uniforme de son rang et le maximum que la justice ordinaire envisageait au moment où elle a été imposée.

