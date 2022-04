Bruce Willis : les premières images après avoir annoncé sa retraite pour aphasie

Bruce Willis a été l'un des acteurs les plus attachants d'Hollywood, ayant gagné le cœur du public avec des rôles comme celui qu'il a joué dans Armageddon, mais on se souvient aussi de lui pour avoir joué dans des films d'action tels que Duro de matar ou des films à suspense comme The Sixth Sense.

C'est à cause de ce qui précède qu'après que l'artiste a rapporté sa retraite de l'industrie parce qu'on lui a diagnostiqué aphasie, une maladie qui affecte la capacité de comprendre ou de communiquer, ses fans et ses collègues du médium ont été émerveillés.

C'est maintenant sa femme, Emma Heming, qui a partagé depuis ses réseaux sociaux les premières images montrant l'acteur après la décision compliquée qu'il a prise.

« Maman et papa dans leur habitat préféré », peut être lu dans la description de la publication sur Instagram.

Emma y Bruce Willis juntos (Foto: IG @emmahemingwillis)

Ainsi, sur les photos, Emma est vue dans un pantalon en jean et des bottes marron assise sur une bûche tout en souriant et en voyant Bruce. De son côté, l'acteur de 67 ans pose dans un gilet orange, une chemise et un jean. Les deux sont dans ce qui semble être une forêt et ont l'air complètement amoureux.

Le post, qui compte déjà plus de 31 000 likes, a été rapidement rempli de commentaires, et beaucoup d'entre eux ont présenté de bons vœux au couple. .

« Ma chère Emma, je pense à toi et je te souhaite tout le meilleur », a écrit Simona Krainova.

Un utilisateur a également ajouté : « Je reconnais ces yeux, j'ai vu les mêmes chez mon père quand il a été diagnostiqué à l'âge de 59 ans. Je vous embrasse, vous et votre famille, de tout mon cœur et j'espère que ce chemin sera plein de bonnes choses qui atténueront la douleur. »

la familia de Bruce Willis dio a conocer un comunicado (Foto: IG @emmahemingwillis)

Il y a à peine une semaine, la famille du protagoniste de Protected Witness a publié une déclaration annonçant les moments difficiles que traverse Willis.

« Pour les incroyables adeptes de Bruce, en tant que famille, nous voulions partager que notre bien-aimé Bruce a connu des problèmes de santé et a récemment reçu un diagnostic d'aphasie, ce qui affecte ses capacités cognitives. À la suite de cela et avec beaucoup de considération, Bruce s'éloigne de la carrière qui a tant signifié pour lui », ont déclaré Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn.

De même, il a plongé dans le fait qu'ils ont décidé de partager la nouvelle avec les fans de Bruce parce qu'eux aussi ont été avec l'artiste tout au long de sa carrière.

« C'est une période vraiment difficile pour notre famille et nous sommes très reconnaissants de leur amour, de leur compassion et de leur soutien continus. Nous traversons cela comme une cellule familiale forte et nous voulions inclure vos fans parce que nous savons combien il compte pour vous, tout comme vous le faites pour lui », peut-on lire.

Bruce Willis fue homenajeado por Stallone (Foto: Ig @officialslystallone)

À la fin de l'annonce, la famille a mentionné qu'elle essayait de vivre le moment présent et de faire de son mieux pour le bien-être de la célébrité.

« Comme Bruce le dit toujours, « Vivez l'instant présent » et c'est exactement ce que nous prévoyons de faire ensemble », ont-ils conclu.

L'un des acteurs qui a envoyé un message émouvant à Bruce dès qu'il a appris la nouvelle est l'acteur Sylvester Stallone, qui a rendu hommage à son ami depuis son compte Instagram.

« Nous nous connaissons depuis longtemps, je prie pour le meilleur pour vous et votre belle famille », a écrit l'acteur qui a collaboré à The Indestructibles avec Willis.

CONTINUEZ À LIRE