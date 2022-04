Chivas continue avec une performance peu convaincante ; malgré les changements internes apportés par le conseil pour améliorer les résultats du club de Guadalajara, jusqu'à la 12e journée de la Liga MX, ils se sont classés en 13e position avec 13 points, ce qui serait une zone en dehors des séries éliminatoires de la ligue.

L'agacement et le mécontentement ont déjà atteint les joueurs et celui qui a assumé le rôle de leader pour exiger de meilleures performances des footballeurs était Jesús Chapito Sánchez. Ce mercredi 6 avril, une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle les « coulisses » de ce qui se passe dans le vestiaire tapatio ont été enregistrés.

L'enregistrement correspond au portail ChivasTV, dans lequel le moment a été capturé lorsque Jesús Sánchez a explosé contre ses coéquipiers pour les résultats qu'ils ont obtenus lors de l'édition du tapatio classique à la 11e date du championnat.

Il faut se rappeler que c'était le dernier match que Chivas a joué depuis qu'il a reprogrammé son match contre Monterrey. Les images montrent que les entraîneurs et les footballeurs ont prêté attention au discours incendiaire de Jesús Sánchez.

L'extrême droite n'a pas mesuré ses propos puisqu'il a utilisé la grossièreté et un volume de voix élevé pour désigner ses pairs. Son agacement était évident car dans ce match, l'escouade Atlas a pu sauver un match nul et malgré les efforts des élèves de Marcelo Michel Leaño, ils n'y sont pas parvenus.

La première chose qu'il a souligné, c'est qu'il était déjà fatigué des « plaintes » de l'équipe car il a montré qu'il y a des coéquipiers qui ne sont pas du tout à l'aise dans le club et qui trouvent des excuses pour ne pas donner le meilleur d'eux-mêmes sur le court, comme l'a dit El Chapito :

Il a également parlé du poids de la chemise rouge et blanche et a déclaré que le club et les supporters signifient beaucoup le bouclier et l'héritage du club de Guadalajara ; c'est pourquoi il a une grande valeur et a réitéré son message à ses coéquipiers afin qu'ils donnent plus sur le court lorsqu'ils portent l'uniforme.

