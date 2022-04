« Mon fils n'a pas participé au combat », la mère d'un barista arrêté pour une bagarre entre fans de Nacional sur la route de la Costa Chía

Hinchas de Nacional

Grâce à des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont enregistré des moments de forte confrontation entre les fans de l'Atlético Nacional le week-end dernier. Sur les images, vous pouvez voir comment les gens s'attaquent les uns aux autres avec des pierres, des machettes et des poings. Les événements auraient été présentés dans la variante Cota-Chía, lorsque des bus de supporters de l'équipe d'Antioquia se sont retrouvés sur la route menant à la ville de Tunja où leur équipe serait présentée.

Au milieu du conflit, les autorités sont arrivées et ont réussi à capturer l'un des auteurs présumés, qui aurait poignardé un autre sujet présent dans l'affrontement. Le sujet qui a été identifié comme étant Kevin Esneider Quintero, 21 ans, a été accusé d'être prétendument responsable du crime de tentative d'homicide aggravé et le bureau du procureur général a présenté plusieurs éléments de preuve qui pourraient lui permettre d'être condamné de force.

Parmi les éléments de preuve figuraient les vidéos partagées sur les réseaux sociaux où l'on constate que les personnes impliquées se sont attaquées les unes aux autres. En outre, l'accusé a déterminé que Quintero est vu dans l'une des vidéos participant à l'attaque, il s'agit d'un jeune homme allongé sur le sol et grièvement blessé.

« Les preuves filmées, les témoignages et la reconnaissance d'une victime blessée montrent que l'accusé aujourd'hui était apparemment présent et a participé à la bagarre entre des supporters de la même équipe de football », a noté le parquet à propos de l'affaire et a ajouté : « L'enquête montre que l'homme aurait a brandi une brique et un poignard de grande taille et a battu la victime à plusieurs reprises et a causé une grave blessure à l'abdomen avec un coup de couteau. »

Malgré les preuves et l'inculpation, la mère de l'accusé s'est présentée à la défense de Quintero et a raconté sa version des événements à El Tiempo : « Je l'ai contacté vers midi et il m'a dit qu'il allait bien, qu'ils étaient en route pour le stade. Puis, vers 18 h 30, un patrouilleur m'a contacté pour m'informer que mon fils était détenu dans la municipalité de Cota pour une bagarre entre supporters du Nacional. »

La femme a déclaré qu'en parlant à son fils, il lui avait dit qu'il ne faisait pas partie du combat et qu'il le croyait, car les vidéos montrent qu'il n'a attaqué personne : « Espérons que ce qui s'est passé sera bientôt clarifié. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent, mais mon fils n'a pas participé au combat. Il dit aussi qu'il a agressé physiquement une personne, mais dans la vidéo, on voit simplement qu'il se penche pour obtenir la casquette et s'enfuit. Il n'a pas de poignard à la main, comme le dit l'accusation. Je recueille les preuves pour prouver l'innocence de mon fils. »





Un blessé et 17 capturés après un combat entre les fans de Bucaramanga et Once Caldas

Dans les vidéos obtenues par les amateurs et les caméras de sécurité, vous pouvez voir la présence de fans des deux équipes avec des armes contondantes, parmi lesquels : machettes, couteaux et bâtons, Pulzo peut établir que, selon les autorités, ce fait est complètement isolé, car la présence de tous les bars a été enregistré, car il s'agissait de sujets arrivés dans la ville en dehors des caravanes autorisées de l'équipe visiteuse.

La personne touchée a enregistré un coup de couteau à l'abdomen et a été emmenée dans un centre de soins par le Special Rescue Group of Raldas (GER), pour une attention immédiate, car la gravité de la blessure était notoire, étant donné la forte présence de sang sur ses vêtements et sur le sol, ce ventilateur a été identifié comme étant Luis Felipe Marín Diaz, 30 ans. L'agresseur a été capturé grâce au soutien de caméras de sécurité lors des médiations de cette scène sportive.

Malgré le fait que le match devait débuter à 8 heures du soir, les supporters ont commencé à arriver à cet endroit à partir de l'après-midi, c'est sur la porte 18 du stade que ces événements ont été enregistrés, car selon le journal El Tiempo, le fan concerné a été directement approché par les fans de l'Atlético Bucaramanga, qui a causé la blessure.





CONTINUEZ À LIRE