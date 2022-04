L'Inde a condamné le massacre de Bucha et a demandé l'ouverture d'une enquête, mais a évité de mentionner la Russie comme responsable

Russia's President Vladimir Putin shakes hands with India's Prime Minister Narendra Modi ahead of their meeting at Hyderabad House in New Delhi, India, December 6, 2021. REUTERS/Adnan Abidi

L'Inde s'est dite « profondément » préoccupée mercredi par le massacre de Bucha en Ukraine, qu'elle a « fermement » condamné sans évoquer l'implication présumée de la Russie ou de Moscou dans les tueries, tout en rappelant à nouveau sa « neutralité » dans le conflit.

« Je tiens à dire que nous sommes profondément préoccupés par ces informations, et nous condamnons fermement les meurtres qui ont eu lieu », a déclaré le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar lors d'un discours devant le Parlement.

« C'est une question extrêmement grave et nous soutenons l'appel à une enquête indépendante », a-t-il dit, une position déjà exprimée mardi par le pays asiatique devant le Conseil de sécurité des Nations unies.

La ville de Bucha, à une soixantaine de kilomètres de Kiev, a été occupée par les forces russes pendant les semaines de siège de la capitale, et des images de charniers et de cadavres dans les rues ont été diffusées à la suite du retrait des troupes d'invasion, lors de la retraite actuelle de la Russie vers l'est de l'Ukraine.

Serhii Lahovskyi, de 26 años, llora junto al cuerpo de su amigo Ihor Lytvynenko, que según los residentes fue asesinado por soldados rusos, después de que lo encontraran junto al sótano de un edificio, en medio de la invasión rusa de Ucrania en Bucha, Ucrania 5 de abril de 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

Jaishankar a noté que l'Inde « continue d'insister pour une cessation immédiate des hostilités et la fin de la violence », ainsi que des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie « y compris au niveau présidentiel ».

« Si l'Inde a choisi un camp, c'est le côté de la paix », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, faisant écho à la position de neutralité de New Delhi depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, qu'elle a évité de condamner.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a défendu mercredi la position de l'Inde face aux critiques de la communauté internationale.

« À une époque où le monde est divisé en deux blocs, l'Inde peut prendre une position indépendante pour l'humanité. L'Inde a maintenu son intérêt national au premier plan », a déclaré Modi, selon des déclarations recueillies par le journal national Indian Express, lors d'un événement.

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro de la India, Narendra Modi, saluda hacia la multitud mientras se marcha tras el desfile del Día de la República en Nueva Delhi, India, el 26 de enero de 2022. REUTERS/Adnan Abidi

Bien que l'Inde ait appelé à un cessez-le-feu et à un dialogue, elle s'est abstenue lors du vote de l'ONU pour condamner l'invasion de la Russie ou pour lui attribuer la responsabilité de la crise humanitaire.

New Delhi a également reçu la semaine dernière le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, et le pays d'Asie du Sud a déclaré après son passage qu'il continuera à acheter du pétrole à la Russie malgré les sanctions internationales et les pressions pour isoler Moscou.

La Russie est un allié historique de l'Inde et l'un des principaux fournisseurs d'équipements militaires pour le pays d'Asie du Sud.

(Avec des informations d'EFE)

CONTINUEZ À LIRE :