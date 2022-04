El Ministerio de Hacienda señaló que el crédito se amortizará en un única cuota al 15 de septiembre de 2035 para maximizar la vida permitida por el BID para las operaciones de este tipo, que es de 15,25 años. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Dans le rapport sur la stabilité financière publié le 5 avril, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) ont mis en évidence la Colombie pour différentes variables qui affectent son économie. L'étude met en évidence la stabilité financière, l'institutionnalité macroprudentielle, le respect des principes d'une surveillance efficace, le cadre de résolution et de gestion des crises, et les avancées des risques climatiques en Colombie.

Dans leur rapport, les évaluateurs du PASF ont conclu que, face aux scénarios de crise, les banques en Colombie affichent des niveaux de solvabilité et de liquidité qui les rendent résistantes à d'éventuelles crises économiques, ce qui était évident lors de la crise provoquée par la pandémie en 2020 et 2021.

Ils ont également souligné les progrès réalisés dans la surveillance bancaire conformément aux principes de Bâle en matière de surveillance efficace. En particulier, les agences multilatérales soulignent que sur les 29 principes de Bâle en matière de surveillance bancaire, le pays est passé de 41 % d'entre eux respectés/largement en 2012 à 90 % en 2021.

Ils ont également noté que « la surveillance macroprudentielle est efficace et que le cadre de gestion des crises a été considérablement renforcé par l'incorporation de réformes structurelles qui incluent de nouveaux mécanismes et instruments de résolution ». Cela a permis d'identifier des outils de crise et d'échanger des informations et de coordonner le dispositif de sécurité financière.

Le rapport mentionne également la gestion de la pandémie par le gouvernement colombien. Les experts ont noté que l'administration actuelle avait pris des décisions judicieuses à ce sujet.

En ce qui concerne l'inclusion financière, le gouvernement a assuré qu'il avait un engagement fort et soutenu de la part du secteur public, ce qui, associé aux réformes juridiques et réglementaires, a permis d'atteindre les objectifs d'accès, qui doivent être complétés par les développements en cours pour les paiements numériques.

Ils ont également noté que dans le domaine du blanchiment d'argent et de la gestion du financement du terrorisme, le pays a réalisé des progrès significatifs dans l'alignement de son cadre réglementaire sur la norme révisée du Groupe d'action financière (GAFI).

Cette exaltation s'ajoute aux récentes déclarations de l'OCDE par des représentants internationaux de l'Organisation qui ont qualifié la gestion du secteur de l'éducation colombien de « réussie et efficace », puisqu'elle a réussi à soutenir ses processus dans les médias numériques pendant la pandémie. Il a été détaillé qu'au cours de cette période, les compétences pertinentes sur le marché du travail ont été renforcées pour former les enfants et les jeunes à l'apprentissage automatique, à l'intelligence artificielle, à la programmation de code source, aux industries créatives et à l'animation numérique. En outre, des cours sur les services intégrés et les bases de données relationnelles ont été proposés.

Il a également évoqué la formation de 107 000 enseignants aux compétences et l'adoption de la politique historique d'équité : « Apporter l'enseignement supérieur public, gratuit, aux personnes les plus vulnérables et à la classe moyenne émergente, atteignant 97% des inscriptions publiques supérieures dans notre pays », a déclaré le gouvernement national.

Parmi ces jalons, il a mentionné que le budget d'éducation le plus important de l'histoire du pays était disponible : les soins à la petite enfance ont été étendus à 2,5 millions d'enfants et plus de 35 millions de programmes d'aide alimentaire ont été livrés. En outre, plus de 1,3 milliard de dollars ont été alloués au renforcement de l'infrastructure éducative, représentée dans 250 nouvelles écoles du pays et 166 autres d'ici le 7 août, soit 12 000 nouvelles salles de classe.

