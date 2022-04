Mardi, le Département national de la planification (DNP) a présenté la « Mission de décentralisation », un organe composé de dix experts et de représentants d'entités territoriales et autochtones, qui présentera une série de recommandations au gouvernement national relatives à l'autonomie régionale et à la capacité de gestion.

Cela a été confirmé par la directrice du DNP, Alejandra Botero, qui a expliqué que la stratégie vise à aider les régions à réaliser un plus grand développement social et économique, tout en expliquant que les recommandations ne dureront pas plus de 18 mois et seront appliquées avec des principes de transparence, procureur indépendant et responsable.

« Le DNP a commencé à faire des efforts pour fonctionner et atteindre les objectifs de la mission, qui examinera le modèle actuel de décentralisation du pays, en tenant compte du transfert de compétences et de ressources entre la nation et les entités territoriales pour réaliser des paris à court, moyen et long terme. », a noté l'entité rattachée au gouvernement national.

Parmi les cinq axes à aborder par la mission figurent le financement par l'examen des différentes sources et l'augmentation de la qualité des dépenses publiques ; le respect des engagements en matière de décentralisation et de territoires autochtones ; la redistribution des compétences sous la responsabilité des différents niveaux de gouvernement, sur le base de leurs capacités.

Le financement sera également abordé en examinant les différentes sources et en augmentant la qualité des dépenses publiques ; ainsi que la promotion de la transparence et des mécanismes de participation des citoyens aux affaires publiques au niveau territorial, tout en préparant des études et en présentant des initiatives constitutionnelles et législatives des mesures visant à définir les compétences entre l'État et les entités territoriales.

« Le processus de décentralisation territoriale joue un rôle fondamental dans la promotion du développement économique, de la convergence régionale et, par conséquent, du bien-être accru de tous les citoyens, de sorte que le gouvernement a décidé de faire avancer la réalisation de la « mission de décentralisation ». Il s'agit d'une opportunité importante pour la Nation, car cela permettra la construction de propositions législatives et constitutionnelles qui génèrent de profonds changements dans l'autonomie et la gestion des régions », a déclaré le directeur du DNP.

Il a également noté que pour cette raison, il était nécessaire de réviser le modèle actuel de décentralisation, le pays ayant subi des changements importants dans les domaines politique, fiscal et administratif, et a également noté que le renforcement des capacités territoriales à mener à bien leur propre développement afin d'assurer les sources de ressources par rapport aux compétences attribuées sont des éléments clés de la mission.

Cette stratégie sera dirigée par Daniel Escobar, avocat spécialisé en législation fiscale et ayant des études en fiscalité internationale, qui sera responsable des processus de gestion et des revenus territoriaux, coordination, modernisation et coordination entre les entités publiques, directeur des impôts territoriaux en différentes entités, entre autres.

La dernière mission de décentralisation a été menée en 1992 sous la direction d'Eduardo Wiesner Durán, marquant le 30e anniversaire de l'un des principaux objectifs fixés depuis la naissance de la République, à savoir la gestion à partir des territoires et la décentralisation du pouvoir.

