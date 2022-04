Ce mardi 5 avril, le Deportivo Cali et Boca Juniors feront leurs débuts à la date 1 du groupe E de la Coupe Conmebol Libertadores 2022.

L'espoir de sauver un mauvais début de saison pour l'équipe de Vallecaucano est fixé à ses débuts à domicile pour le championnat continental contre des rivaux tels que Boca Juniors, Corinthians et Always Ready.

L'actuel champion de la première division de la Colombie n'a pas pu battre Deportes Tolima lors des deux finales de la Super League BetPlay 2022 et après 14 matches joués, avant-dernier du classement avec 12 points, et une différence de buts de -7, ne battant que le vingtième du tableau, le champion également mais en deuxième division : Magdalena Union.

L'entraîneur de l'équipe verte et blanche, Rafael Dudamel, est conscient que sa liste de champions au second semestre 2021 était très désarmée et que le club est le deuxième à marquer le moins de buts cette année (seulement 10 en faveur), alors qu'ils l'ont fait propre porte 17 fois dans un bilan de trois victoires, trois nuls et trois défaites.

Pour cette raison, les fans de football sud-américain s'attendent à un match égal contre Boca Juniors, qui a remporté la Copa Argentina la saison dernière par Sebastián Battaglia, mais qui n'a pas pu faire preuve de régularité dans la ligue ou les Libertadores avec la participation des Colombiens Frank Fabra, Jorman Campuzano , Sebastian Villa et l'ancien joueur Xeneize, Edwin Cardona.

Sur la base des performances régulières des Colombiens et des Argentins dans le cadre du programme ESPN F12 Argentina, le journaliste Mariano Closs s'est entretenu avec Faryd Mondragón, ancien joueur du Deportivo Cali et commentateur sportif, pour savoir quel club est le mieux placé pour le match Libertadores étant donné qu'il y a un court Cali paie pour débuter dans le tournoi Conmebol.

Mondragón estime que la campagne actuelle de Cali consterne le fan du Verdiblanco, mais que des doutes sur la continuité de l'entraîneur vénézuélien découlent de la crise économique que traverse l'association sportive :

Faryd estime également que le match n'a pas de club favori et que son ancienne équipe a trop baissé le niveau pour être candidat à ses débuts avec la victoire, mais il peut profiter des pertes sensibles de Boca Juniors, considérant qu'il y a des joueurs blessés et qu'il y en a d'autres suspendus après les incidents de sécurité causés le 20 juillet 2021 lorsque l'équipe argentine sera éliminée en huitièmes de finale du définition des pénalités avant l'Atletico Mineiro :

Pour le moment, voici comment le calendrier des matchs de l'équipe de sucre est prévu pour le reste du mois d'avril pour la BetPlay I League 2022 et la Copa Conmebol Libertadores 2022 :

Mardi 5 avril vs Boca Juniors (date 1 Coupe Libertadores à domicile)

Samedi 9 avril contre Junior de Barranquilla (date 15 BetPlay League - domicile)

Mercredi 13 avril contre les Corinthiens (date 2 Copa Libertadores - extérieur)

Dimanche 17 avril contre America de Cali (date 16 à l'extérieur de la Ligue BetPlay)

Dimanche 24 avril, contre Rionegro Águilas (date 17 de la Ligue BetPlay - locale)

Jeudi 28 avril vs. Always Ready (date 3 Copa Libertadores - extérieur)

CONTINUEZ À LIRE :