Epa Colombia a révélé le millionada qui, dit-il, va donner Andrea Valdiri dans son mariage

Bien qu'Andrea Valdiri et Felipe Saruma ne soient jamais sortis publiquement pour nier ou confirmer les rumeurs de leur relation amoureuse, on a récemment appris que le couple avait invité d'autres personnalités publiques à leur mariage. Par exemple, Epa Colombia est l'une des célébrités qui a révélé les détails de l'invitation qu'il a reçue au mariage et a récemment également parlé de la réprimande monétaire qu'il va donner à Valdiri et Saruma lors de leur journée spéciale.

Dans une nouvelle série de questions sur son Instagram, Daneidy Barrera, plus connue sous le nom d'Epa Colombia, a répondu aux doutes sur le mariage de barranquillera, qui est sa grande amie. « Est-ce vrai qu'Andrea va se marier ? » , lui a demandé un de ses disciples, et la femme d'affaires a souligné que « oui l'amour, c'est sérieux, ça ne dérange pas. Je me sens super heureuse pour elle, je sais que ce jour-là je vais pleurer quand ils joueront la chanson et la bague ».

En outre, elle a ajouté que le bonheur pour le mariage de son amie est dû au fait qu' « elle a beaucoup souffert avec ses amours, ils l'ont mal payée, mais après si longtemps le vrai est venu et c'est ce que ça vaut ». La femme d'affaires a ensuite répondu à une question personnelle et défensive, car ils lui ont demandé qui va l'accompagner au mariage et elle a fait référence à son nouveau partenaire, qui a reçu des critiques de ses disciples.

« Qu'est-ce que je te dis ? Pour que tu continues à me traiter mal et à me juger ? » puis a ajouté : « Je ne pouvais pas continuer à me tromper moi-même, alors l'amour, tu dois me donner la chance de rencontrer de nouveaux amours. Regardez qu'Andrea a vécu cinq amours et le dernier est venu, et mes amis, je vais juste pour le deuxième ».

Puis ils lui ont demandé quel cadeau elle allait faire à l'heureux couple et elle a souligné que sa nouvelle copine avait dit que dans l'enveloppe elle allait leur donner 500 000$ parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque. Cependant, Epa Colombia a révélé que, pour sa part, elle allait donner au couple une bonne somme d'argent.

Les révélations d'Epa Colombia ont été partagées sur plusieurs comptes de potins et les utilisateurs du réseau n'ont pas enregistré leurs opinions. « Avec autant d'argent et de pluie d'enveloppes » ; « Même si vous vous habillez et payez beaucoup vous ne pouvez pas effacer la mauvaise image que vous avez » ; « Il ne pensait pas qu'il allait lui donner tout cet argent, ce qu'il va lui donner ce sont des kératines pour toute l'année », étaient quelques-uns des commentaires.

Il y a quelques jours, quelles pourraient être les invitations au mariage du célèbre couple d'influenceurs ont été révélées, ainsi que la longue liste des participants et les détails qu'ils leur donneraient.

En outre, la barranquillera a publié une publication avec une figurine Lego de deux petits amis qui, apparemment, enverraient aux invités.

« Avril arrive avec tout », a écrit Andrea Valdiri dans l'une de ses histoires, on suppose donc que ce mois-ci serait celui choisi par les créateurs de contenu pour aller jurer l'amour éternel sur l'autel. « Tout est un mystère avec toi, n'est-ce pas ? » , « Si les invitations ont déjà été téléchargées, pourquoi ne les confirment-ils pas ? » , « J'imagine que le mariage va être à la mode », « Avez-vous vu qu'il est écrit « pluie d'enveloppes » ? Je peux imaginer les bêtises qu'ils vont reprendre » et « Je pense que c'est un pur complot et qu'ils ne sont même pas des petits amis » ; voici quelques-uns des commentaires qu'ils ont reçus.

CONTINUEZ À LIRE :