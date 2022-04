Soldados hacen guardia fuera de la penitenciaría 1 de Cotopaxi, donde varios reos y gendarmes murieron en disturbios, en Latacunga, Ecuador. Julio 22, 2021. REUTERS/Johanna Alarcon

La crise carcérale se poursuit en Équateur. Après la réinstallation de cinq dirigeants du méga-groupe Los Lobos, qui aurait provoqué le dernier bain de sang dans la prison de Turi, dans le sud de l'Équateur, des incidents ont été enregistrés dans quatre prisons du pays mardi dernier.

Dans les prisons de Latacunga, Machala, Esmeraldas et Santo Domingo, des prisonniers ont grimpé sur les terrasses, ont pris le contrôle de certaines portes et ont même brûlé un matelas. Les autorités ont qualifié ces actes de « manifestations » et ont indiqué que des protocoles de sécurité avaient été activés simultanément pour rétablir l'ordre dans ces centres de réadaptation. Les prisonniers de ces prisons ont déclaré aux médias qu'il s'agissait d'une manifestation de solidarité avec les prisonniers qui ont été transférés de Turi.

Lundi soir dernier, après l'escalade de la violence dans la prison de Turi, qui a fait au moins 20 morts, dont plusieurs décapités, le ministre de l'Intérieur, le général Patricio Carrillo, a annoncé le transfert de cinq chefs de bandes criminelles à la prison de haute sécurité de La Roca. La plateforme citoyenne SOS Cárceles Ecuador a confirmé qu'elle serait à la tête du gang Los Lobos, le deuxième plus grand méga-bande d'Équateur. On estime que 8 000 prisonniers rejoignent le gang. SOS Prisons a également révélé que les prisons où les manifestations ont eu lieu sont sous le commandement de Los Lobos.

Les autorités savaient qu'il y aurait des réactions après le transfert des dirigeants. Le ministre Carrillo lui-même a déclaré que le gouvernement se tiendrait fermement contre les gangs et qu'ils étaient prêts à toute réponse.

En lo que va de 2021, ya murieron 315 presos en los sangrientos motines en prisiones ecuatorianas

À la prison de Latacunga, au moins 50 prisonniers ont escaladé les terrasses du centre, selon des sources policières. Les autorités sont entrées avec des camions militaires et des voitures de patrouille de la police nationale. Le personnel de cuisine et d'entretien y a été évacué pour préserver leur intégrité. En outre, la circulation sur les routes menant à cette prison était restreinte. La situation a été maîtrisée.

Le gouverneur de Cotopaxi, Oswaldo Coronel, a confirmé que ce qui s'est passé dans la prison de Latacunga était une action de soutien aux prisonniers qui ont été transférés de Turi à La Roca, à Guayaquil, et qu'il ne s'agit pas d'une mutinerie.

Dans le même temps, des incidents se sont également produits dans la prison de Machala qui ont entraîné le transfert d'unités spéciales de la police nationale et de membres des forces armées dans cette prison. Même les proches des prisonniers sont venus sur les lieux pour se tenir informés des événements et ont protesté contre le transfert présumé de prisonniers de cette prison. Dans cette prison, les prisonniers auraient pris le contrôle des portes d'entrée et de sortie du centre.

« Nos proches sont calmes, sans problèmes, sans rien. Nous voulons qu'il n'y ait pas de transfert, nos prisonniers vont bien ici. Ils ne se battent pas ou quoi que ce soit d'autre. Ils ne se battent pas, même ici, il n'y a pas de meurtre », a déclaré une femme. Un autre parent a également déclaré : « On a dit à mon frère qu'il allait être transféré dans la ville de Guayaquil, nous avons peur qu'il ne soit tué là-bas », selon le journal El Universo.

Dans la prison d'Esmeraldas, une heure à peine après les incidents de Machala, un groupe de 150 prisonniers a brûlé un matelas dans la cour de la prison, selon un rapport de police. Cependant, au bout de quelques minutes, les prisonniers eux-mêmes auraient éteint le feu.

Des dizaines de policiers sont également intervenus dans la prison de Saint-Domingue, à la veille d'une mutinerie. Malgré cela, la police n'a fait aucune déclaration et on savait que le directeur du centre avait eu un dialogue avec un groupe de prisonniers qui avaient formulé plusieurs demandes.

Mercredi après-midi, le président Guillermo Lasso rencontrera le ministre de l'Intérieur, Patricio Carillo, et le ministre du gouvernement, Francisco Jiménez, pour discuter de questions liées à la sécurité. La CIDH a demandé à l'État de prendre des mesures contre la crise carcérale qui a fait plus de 315 morts en 2021, l'un des plus grands nombres de meurtres en prison en Amérique latine.

