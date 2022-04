Dans un atelier à Cali, ils transformaient des armes traumatiques en armes létales

Des membres en uniforme de la police métropolitaine de Santiago de Cali, au milieu des contrôles effectués pour lutter contre la criminalité dans la capitale de la vallée, ont ouvert l'espace où a été trouvé un homme qui aurait modifié des armes traumatiques pour les transformer en armes meurtrières. L'homme a été capturé dans le quartier morichal de Comfandi. Le sujet, désormais entre les mains des autorités, avait déjà dans son dossier la commission présumée d'un homicide survenu en novembre 2021.

Dans la maison où le présumé criminel était détenu, il y avait une armurerie artisanale avec des plans, des armes modifiées, d'autres prêtes à être modifiées et de la marijuana. Plus précisément, un fusil traumatique, trois pistolets traumatiques, un revolver traumatique modifié, quatre mille grammes de marijuana en vrac et 200 cigarettes de cette même substance ont été saisis. Les hommes en uniforme ont également pris le contrôle d'outils spécialisés pour la modification des armes.

« De même, un plan de la zone a été trouvé, qui reflète la manière dont les criminels présumés créent ces actions qui affectent la sécurité des citoyens », a déclaré la police.

Ce que l'autorité a expliqué, c'est que ce que l'homme faisait était de changer les armes pour modifier leur résistance aux nouvelles pressions et aux nouveaux fournisseurs. L'idée est d'ajuster les armes pour qu'elles s'adaptent aux cartouches conventionnelles. Cela change la classification de ces armes de traumatique à létale.

« Ce qu'ils font, c'est changer le canon ou renforcer le canon pour résister à ces pressions. En plus de cela, ils doivent modifier le boîtier du fournisseur pour l'étendre, car la longueur de la cartouche conventionnelle ou de la cartouche de guerre est plus longue que celle de la cartouche traumatique (...) L'échange du canon et l'ouverture du logement du fournisseur pourraient se situer entre 100 000, 150 000 et 200 000 pesos », a expliqué le maire Édison Gaitán Barrera, membre du groupe de traçage des armes du laboratoire de balistique médico-légale de Dijín, dans une interview accordée au programme d'information Canal Caracol, en 2021.

La capture, souligne l'autorité, a pu apporter jusqu'à 16 modifications mensuelles. Ces nouvelles pièces valaient douze millions de pesos sur le marché noir. En plus de la fabrication et de la vente de ces objets, l'homme était impliqué dans des problèmes de trafic de drogue. Dans la maison où il a été capturé, un frigo avec des sacs de marijuana a été retrouvé.

Maintenant, entre les mains de la justice, il devra répondre des accusations portées contre lui pour les crimes d'homicide et de port illégal d'armes à feu. « Il ne devrait pas y avoir de différence normative entre les armes traumatiques et les armes létales. Ils doivent appartenir à la même catégorie. Le gouvernement doit reconnaître qu'il s'agit d'un enjeu majeur de sécurité nationale et ne devrait pas le traiter comme un problème administratif d'enregistrement ou de réglementation. Les armes traumatiques doivent immédiatement être considérées comme une arme qui devrait être complètement limitée à l'utilisation des forces publiques », a déclaré Daniel Rico, directeur de l'analyse C, au même média.

Selon les autorités, en 2022, 520 armes traumatiques et 291 armes à feu ont été saisies. En mai 2021, la police a annoncé la saisie de 4 371 armes traumatiques. Selon les informations de 2021, un pistolet traumatique modifié pourrait coûter environ 1 000 000$. Bogota, Medellín et Cali, pour cette année-là, ont été classées parmi les villes les plus alertées pour la modification des armes. En 2020, les autorités ont indiqué que 216 082 armes non létales étaient entrées dans le pays, principalement en provenance de Turquie.





Continuez à lire :