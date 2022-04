Aníbal Torres, chef du PCM a qualifié le PNP de « déficient »

Ce mercredi, Aníbal Torres, a accordé une interview à un média colombien, où il a été consulté sur la crise à laquelle le Pérou est confronté face aux mesures qu'il a présentées par le gouvernement de Pedro Castillo.

S'adressant à Bluradio, le Premier ministre a évoqué les manifestations et manifestations qui ont eu lieu le 5 avril au cours desquelles plus de 5 000 personnes ont tenté de briser le cordon de police pour atteindre le Congrès de la République.

Face à cela, il a exprimé et critiqué les actions de la police, les qualifiant de « déficientes » et de ne pas avoir la préparation ou le nombre suffisant d'agents pour contrôler les troubles survenus dans la capitale à la suite des excès du ministère public, du jury national des élections et du Cour supérieure de justice de Lima, entre autres.

« Notre police, nous devons l'admettre, n'existe pas en nombre suffisant. Par contre, sa préparation, on le reconnaît aussi, est déficiente », a-t-il dit.

« Je ne donne qu'un exemple, les médias ont également vu ici à l'étranger que sept policiers ne peuvent pas arrêter une seule personne », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la permanence de Pedro Castillo face à la crise politique, économique et sociale au Pérou, le chef de le PCM n'a pas exclu qu'il essayait de « les derniers jours du président ».

« Au Pérou, tout est possible. Ce n'est pas nouveau au Pérou et cela date d'il y a quelques années. Au cours des cinq années précédentes, nous avons eu cinq présidents et trois congrès. Cette situation n'a pas été surmontée. Nous essayons de le surmonter et d'essayer de dialoguer avec l'autre partie, mais l'autre partie ne regarde que son propre intérêt, mais pas sur les monopoles et les oligopoles qui fixent le prix pour le consommateur », a-t-il dit à Bluradio.

Compte tenu de cela, il a déclaré que la base de toute solution est le dialogue, c'est pourquoi ils rencontrent des membres du Congrès pour répondre le plus rapidement possible à cette crise.

« Nous avons tenu une réunion au Congrès, nous invoquons toujours que nous devons nous mettre d'accord, dialoguer et travailler ensemble, de manière unitaire pour le bien du pays, mais nous constatons de l'autre côté qu'ils ne veulent pas reconnaître cette attitude de l'exécutif. C'est un secteur du Congrès, pas tout », a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, Aníbal Torres a déclaré que l'apparente « ingouvernabilité » mise en garde dans certains médias internationaux pourrait être due à l'instabilité politique qui persiste là où les secteurs n'ont pas reconnu la victoire de Pedro Castillo, puisqu'il a été interrogé depuis les premiers jours.

« [La chute de Pedro Castillo semble-t-elle imminente ?] C'est peut-être une perspective, rien n'est exclu dans le pays. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est l'incertitude politique qui existe depuis quelques années », a-t-il conclu.

En outre, au cours de son entretien, Aníbal Torres a clairement indiqué que l'action de Pedro Castillo sur l'inamovibilité pour le 5 avril était coordonné avec l'équipe d'enquête, car on savait qu'il verrait des abus, des pillages et des vols qualifiés. Il a assuré que cette mesure visait à sauvegarder l'intégrité des Péruviens à Lima et à Callao.

« Déjà dans l'après-midi, les choses se sont calmées pendant la journée, ces prétentions de causer ces dommages ont été diluées. Nous avons laissé sortir la population, une mobilisation qui devait sortir, mais les infiltrés ne manquent pas et ce sont eux qui ont causé les dégâts d'hier », a expliqué le premier ministre.

