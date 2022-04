Mardi 5 avril, l'ancien médiateur et ancien candidat au Sénat colombien pour le Nouveau libéralisme, Carlos Negret, a annoncé qu'il rejoindrait la campagne présidentielle du candidat de l'Équipe pour la Colombie, Federico Gutiérrez, moins de deux mois après le premier tour présidentiel.

Cette annonce de l'ancien défenseur a été critiquée par les membres de la Coalition Centro Esperanza, alliance centrale dont la communauté qui lui a donné l'aval pour le Congrès et qui n'a pas atteint le seuil de vote, et par des membres de son parti tels que l'ancien sénateur et ancien présidentiel candidat de la Coalition Centro Esperanza, Juan Manuel Galán, qui a annoncé que le Nouveau Tribunal des garanties du libéralisme évaluerait cette décision surprenante.

« L'annonce officielle de Carlos Negret de soutenir le candidat de droite Federico Gutiérrez nous oblige à réitérer que ce n'est pas la position officielle du Nouveau libéralisme. La Cour des garanties du parti évaluera la conduite et la règle de Negret conformément aux statuts et à l'accord de coalition signé par le parti », a déclaré l'ancien sénateur Juan Manuel Galán.

Il a également indiqué que les membres du collectif, qui a été fondé par le leader libéral Luis Carlos Galán et qui a récemment reçu un statut légal, ont le devoir de soutenir la candidature de l'ancien gouverneur d'Antioquia et ancien maire de Medellín, Sergio Fajardo, qui était le candidat qui a remporté le consultation de la coalition du centre.

Dans le même temps, il a souligné que ceux qui ne suivent pas les engagements du Nouveau libéralisme avec la Coalition du centre Esperanza « ne peuvent revendiquer aucun porte-parole ou représentation du parti », indiquant que le collectif « n'a pas renu pour être un parti 'falton' qui enfreint le mot et accords. Nous sommes convaincus avec Sergio Fajardo, car l'espoir est avec Fajardo », a conclu Juan Manuel Galán.

De son côté, l'universitaire et ancienne candidate au Congrès pour cette communauté, Sandra Borda, a réitéré que ce n'était pas la position du parti, notant que la communauté reste « plus forte que jamais » du côté du candidat de l'alliance du centre, une position qui a été entérinée par le candidat à la Chambre des représentants, Fernando Posada, qui a indiqué que cette décision était contradictoire « avec les principes que nous avons acceptés en tant que candidats du Nouveau libéralisme au Congrès. Nous avons créé la Coalition de l'espoir pour la soutenir, et non pour lui tourner le dos. »

De son côté, l'ancien défenseur a indiqué, dans des déclarations recueillies par Semana, que « le Nouveau libéralisme ne peut prétendre à une discipline canine, pas plus que le parti n'est un fallon ni Carlos Negret un fauton. Cela devrait être clair et j'ai toujours été clair et j'ai dit les choses de front. Le parti n'est pas seulement Juan Manuel Galán », tout en notant que plusieurs membres du parti participent à la campagne de Gustavo Petro ou à celle de Federico Gutiérrez.

Enfin, il a déclaré qu'il valait mieux dire la vérité et que si cela représentait son départ du match, « eh bien, je pars parce que j'ai fait les choses de front, mais apparemment ça les dérange. De nombreux membres historiques du match sont partis et il est incroyable que nous ne puissions pas penser différemment de Juan Manuel Galán », a-t-il déclaré.

