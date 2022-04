Le Bayer Leverkusen affrontera l'Amérique et Toluca au Mexique

Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Hertha BSC - BayArena, Leverkusen, Germany - April 2, 2022 Bayer Leverkusen players celebrate after the match REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

Le Bayer Leverkusen, l'une des trois équipes les plus emblématiques de la Bundesliga allemande, disputera deux matches au Mexique, en mai avec son match nul masculin contre Toluca, et en juillet, avec l'équipe féminine contre les Eagles of America.

« La possibilité d'avoir une collaboration avec la ligue mexicaine de football, avec Bayer du Mexique, tant au niveau masculin que féminin est un réel plaisir », a déclaré l'Espagnol Fernando Carro, PDG de Leverkusen, lors d'une conférence de presse.

Placé à la troisième place de la Bundesliga, dans la zone de qualification de la Ligue des champions d'Europe, selon Carro, Leverkusen a trouvé de la place sur son calendrier pour jouer au Mexique, à l'occasion du centenaire de la société chimique pharmaceutique Bayer, connue pour sa marque originale d'aspirine.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire venir au Mexique une équipe de l'une des plus grandes ligues mondiales ; nous voulons que les équipes européennes connaissent le développement de nos joueurs », a déclaré le président de la Liga Mx au Mexique, Mikel Arriola.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX (Foto: EFE/Jorge Núñez)

Le match masculin contre Toluca aura lieu au stade Nemesio Diez, à une altitude de 2 600 mètres et, bien qu'il coïncide avec la partie décisive du tournoi de la ligue au Mexique, si l'équipe mexicaine est dans cette phase, elle disposera d'installations pour affronter les Allemands.

« C'est un luxe pour nous d'accueillir Leverkusen », a reconnu le président sportif de Toluca, Francisco Suinaga, qui a rappelé que l'atmosphère du stade hôte est très européenne, intime, ce que les Allemands ressentiront.

La ligue féminine mexicaine, qui fête son cinquième anniversaire, connaît une phase de croissance et selon sa présidente, Mariana Gutiérrez, le duel America-Leverkusen sera passionnant car ce sont deux institutions qui investissent dans le football féminin.

Arturo Sánchez, directeur de Bayer en Amérique latine, a souligné les valeurs de la société allemande, qui vise à attirer la santé et le bien-être des personnes, ce qui convient au football.

« Il est important pour nous que dès leur plus jeune âge, les enfants mexicains aient accès à leurs figures sportives nationales et internationales et voient jusqu'où ils peuvent aller », a-t-il dit.

CONTINUEZ À LIRE :