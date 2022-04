JPMorgan examine l'exposition aux matières premières après le chaos du nickel

(Bloomberg) —JPMorgan Chase & Co. revoit ses activités avec certains clients de matières premières après la réduction des positions courtes sur le nickel le mois dernier, une mesure qui menace de supprimer plus de liquidités du secteur.

La

direction de JPMorgan a demandé à des équipes du monde entier de mener une diligence raisonnable supplémentaire sur certains clients existants, y compris les opérateurs de métaux et les raffineurs de pétrole, selon des personnes familières avec la question. Des évaluations des risques sont également menées dans certaines fonctions de financement, ont indiqué les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les informations sont privées.

La banque américaine est l'un des principaux acteurs des marchés mondiaux des matières premières et de loin la plus importante dans le secteur des métaux. Il a également joué un rôle clé dans la hausse du prix du nickel qui a secoué le London Metals Exchange le mois dernier, car il s'agit de la principale contrepartie de Tsingshan Holding Group Co., le premier producteur mondial de métaux qui est au centre de la contraction des positions courtes.

JPMorgan surveillait et ajustait déjà son exposition aux matières premières à la suite de la volatilité accrue du marché avant la contraction des positions courtes sur le nickel, selon une autre personne familière avec la position de la banque. Depuis la hausse des prix du nickel début mars, la banque a procédé à un examen plus approfondi, a indiqué la source.

« Conformément à une gestion prudente des risques, nous avons examiné les risques à la lumière des évolutions importantes du marché tout au long de cette année et nous continuerons de le faire sur tous les marchés, mais nous restons attachés à notre franchise de produits de base », a déclaré JPMorgan dans un communiqué.

Toute réduction de la part de la banque interviendrait à un moment particulièrement difficile pour les marchés des matières premières, qui souffrent déjà d'une forte baisse de liquidité, car les prix élevés et les fortes fluctuations obligent les traders à rester à l'écart.

Bien que l'examen couvre les clients de l'activité matières premières de JPMorgan, il se concentre sur les métaux de base et les activités liées aux opérations sur la London Metal Exchange, ont déclaré les gens. L'une des questions que la banque envisage est de savoir comment tester ses activités en cas de collision sans précédent comme celle avec le nickel, a déclaré une personne.

Le résultat de l'examen n'est pas clair, selon certains, mais il est possible que cela conduise JPMorgan à réduire son activité dans le secteur des produits de base. La banque a déjà diminué son exposition au marché du nickel, selon les gens. Il a également exigé une approbation de gestion supplémentaire pour les opérations de financement de nouveaux métaux.

La contraction des positions courtes sur le nickel a ébranlé le secteur des matières premières, et LME a déclaré qu'elle avait généré un « risque systémique » pour le marché. En réponse, certaines banques ont temporairement suspendu le financement des matières premières en Asie au début du mois dernier, selon des opérateurs physiques à Singapour et en Chine qui empruntent souvent auprès des banques concernées. Certains opérateurs ne sont toujours pas en mesure d'accéder au financement de ces banques, y compris JPMorgan, et on leur a dit que c'était parce que les prêteurs examinaient leurs activités liées aux matières premières, ont-ils déclaré.

Les opérations qui ont été touchées comprennent des accords de rachat avec des banques, dans lesquels les commerçants utilisent leurs stocks pour obtenir du financement.

Selon Bloomberg le mois dernier, environ 50 000 tonnes de la position courte totale de Tsingshan sur nickel, soit plus de 150 000 tonnes, ont été détenues par le biais d'une position de gré à gré avec JPMorgan.

La société chinoise a eu du mal à payer ses ajustements de marge après que le nickel est passé à 250 % en un peu plus de 24 heures, mais a pris une pause après la suspension des opérations pendant une semaine, l'annulation des transactions à des prix plus élevés et ses banques - menées par JPMorgan - ont accepté de ne pas procéder à d'autres ajustements de marge.

Sur la base du chiffre de 50 000 tonnes, Tsingshan aurait dû à JPMorgan une marge d'environ 1 milliard de dollars américains la veille de l'arrêt du marché du nickel. Si le prix du nickel avait pu continuer à augmenter, l'exposition de la banque au Tsingshan aurait pu augmenter de plusieurs milliards de dollars de plus.

