Duque annonce un investissement de 4,5 milliards de dollars dans des fonds de pension pour des projets d'infrastructure

Au cours des dernières heures, le président de la République, Iván Duque Márquez, a annoncé que des fonds de pension privés, affiliés à Asofondos, investiraient 4,5 milliards de dollars supplémentaires pour accroître la couverture routière et la connectivité en Colombie.

La décision a été prise après une longue réunion à la Casa de Nariño à laquelle ont participé des membres du gouvernement national tels que le ministre des Finances José Manuel Restrepo et les porte-parole et présidents des fonds de pension, dont le président d'Asofondos, Santiago Montenegro.

Il a également souligné que l'investissement des fonds sera réalisé dans des entreprises travaillant au développement d'infrastructures d'interconnexion et au développement de projets énergétiques, ce qui permet de parler d'un portefeuille de près de 33 milliards de dollars supplémentaires.

Dans le même temps, il a indiqué que l'injection de fonds cherchera « le bien-être des citoyens et est financée de manière responsable avec les économies des Colombiens ». Quelque chose qui, a-t-il dit, générera de la rentabilité pour eux, « dopant le développement social et économique du pays, créant des emplois et transformant les régions ».

Il a également ajouté que les investissements qui ont été faits dans les modèles de concession, par le biais de fonds de capital, ont permis à la Colombie de réaliser de nombreux travaux stratégiques.

« Avec cette annonce faite par les fonds de pension, de cet investissement supplémentaire dans les infrastructures, nous aurons sans aucun doute davantage d'entreprises qui participeront aux appels d'offres pour les nouveaux projets envisagés pour notre pays. Et cela concerne également des projets d'adaptation au changement climatique, des projets tels que la récupération du canal del Dique ou la navigabilité de la rivière Magdalena et, également, des projets d'extension du réseau aéroportuaire national, des projets ferroviaires », a-t-il déclaré.

À cet égard, le Monténégro a souligné l'engagement du secteur dans les travaux d'infrastructure du pays et a mentionné certains déjà livrés tels que le 1er mars, la concession côtière ; la concession de l'Alto Magdalena, la route du cacao ; l'autoroute Cambao-Manizales ; la Transversal del Sisga ; la 4G Neiva-Girardot ; Pacific 2 et Pacific 3, entre autres.

Le président d'Asofondos a également souligné que l'argent participait à des hôtels, des logements, des centres commerciaux, du commerce et du stockage. « Sans les ressources des fonds de 18 millions de membres, ces travaux n'existeraient pas, et le pays n'aurait pas non plus de bien-être social », a-t-il ajouté.

Conformément à ce qui précède, il a précisé que « le calcul est que tous ces projets ont généré 110 000 emplois et 70% de la main-d'œuvre a été locale dans les régions où ils ont été développés ».

