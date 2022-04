Une jeune femme s'est jetée par la fenêtre de son appartement après que son ex-petit ami a envoyé une vidéo intime à ses amis

Une étudiante s'est jetée de la fenêtre de son appartement à une hauteur de 24 mètres et est décédée, dans un fait qui a fait l'objet d'une enquête des autorités et qui serait lié à l'envoi de « pornographie de vengeance » que son ex-petit ami a fait après qu'ils eurent mis fin à leur relation.

Damilya Jussipaliyeva, 24 ans, est décédée le 3 juin 2017, une semaine après qu'Alessio Bianchi eut menacé de montrer à sa famille les images et la vidéo d'elle prenant de la cocaïne.

En avril 2018, Bianchi a été sauvé de prison après avoir admis avoir révélé des images et des vidéos sexuelles privées destinées à causer de la détresse et un chef d'accusation d'agression avec coups.

Bianchi, qui est maintenant âgé de 30 ans, a été condamné à une peine de 12 semaines avec sursis, a été condamné à mener à bien une activité de réadaptation et a été contraint de payer des frais équivalents à 320 dollars.

Comme l'ont révélé les médias britanniques, Damilya et Alessio Bianchi ont eu une relation intermittente de près de trois ans avant la mort de la jeune femme, au cours de laquelle les combats et les attaques ont nécessité à plusieurs reprises l'intervention de la police.

La nuit de sa mort, Bianchi lui-même a appelé la ligne d'urgence britannique, 999, avant 1 heure du matin pour signaler que sa petite amie était en détresse, après avoir reçu plusieurs messages inquiétants de sa part.

Les agents qui ont répondu ont passé environ 40 minutes à parler à Bianchi avant de se déplacer avec lui chez Damilya, pour constater que la jeune femme avait lancé environ 10 minutes avant son arrivée.

Lors d'une précédente intervention policière, provoquée par une bagarre dans son appartement le 12 mai, la jeune femme avait déclaré aux agents que son petit ami l'avait « attrapée par le cou, frappée quatre ou cinq fois et craché au visage », la faisant s'évanouir pendant quelques secondes.

À d'autres occasions, c'est Bianchi qui a signalé à la police que son partenaire avait attaqué, gratté et menacé de se suicider.

Quelques jours avant la mort de Damilya, plusieurs amis du couple affirmaient avoir reçu sur leurs téléphones portables une série de vidéos d'elle effectuant des relations sexuelles orales dans une cabine téléphonique du nord de Londres, le 25 mai 2017.

Vous trouverez ci-joint un message disant : « Je vais continuer à vous détruire ».

Une de ses amies a reçu le même clip de trois numéros différents, dont l'un contenait la menace : « La prochaine fois, je te baiserai, mon amour ».

Lorsque la police a saisi le téléphone de Bianchi le 1er juin, elle a trouvé des messages WhatsApp demandant à son ami de lui envoyer la vidéo de Damilya.

La jeune femme a signalé cet envoi de « pornographie revancharde » à la police, mais elle a poursuivi la relation avec Bianchi.

À l'époque, Damilya a dit aux agents qu'elle ne savait pas qu'elle l'avait enregistrée et qu'elle trouvait les actions de son partenaire « vraiment humiliantes et insultantes ».

« Je pense qu'il le fait par vengeance à cause de la discussion. Je suis toujours sous le choc et je me sens brisée », a déclaré la jeune femme selon les policiers qui ont répondu à la plainte.

Damilya s'est dite « très effrayée mentalement et physiquement » parce que Bianchi avait menacé d'envoyer la pornographie, ainsi que des images d'elle prenant de la cocaïne, à sa famille.

Le 1er juin, le couple est sorti boire avec des amis et est retourné à l'appartement de Bianchi vers 23 h 30.

Ils se sont disputés avant que Bianchi ne pousse le Damilya dans la source d'eau devant le bâtiment. Les violences à l'extérieur du bâtiment ont duré plus d'une demi-heure avant que le concierge n'appelle la police au petit matin du 2 juin.

Bianchi, né à Djeddah, en Arabie saoudite, a été arrêté et son téléphone saisi.

Le lendemain, il a reçu des textos affligés de Damilya, semblables à ceux qu'il a dit avoir reçus par le passé.

Elle a appelé la police puis ils sont allés à son appartement de South Wharf Road, Paddington, mais ils l'ont trouvée morte par terre. Il avait laissé un mot qui disait : 'Alessio, je t'aime, lo siento'.

L'enquête se poursuit et des récits ont été entendus de proches de Bianchi et de la jeune femme morte, qui de différents points de vue ont souligné que Damilya souffrait d'angoisse et de problèmes mentaux en raison de sa relation toxique avec son partenaire.

Bianchi devrait témoigner lors des audiences de cette semaine.

