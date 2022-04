Saison des pluies : plus de 5 000 personnes sont déjà touchées et 10 morts

Le 15 mars, une nouvelle saison des pluies a officiellement commencé dans le pays. Selon l'Unité nationale de gestion des risques de catastrophe (UNGRD), avec une date butoir du 3 avril, 149 événements ont été enregistrés sur le territoire national dans 101 municipalités de 15 départements, Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Huila, Nariño et la région du café étant les plus touchées.

Les événements ont fait du mal à 2 365 familles représentant plus de 5 500 personnes, faisant 10 morts et 14 blessés. De même, 22 maisons ont été détruites et 736 autres maisons ont été touchées.

De même, il a assuré que les rapports sur les infrastructures indiquent des dommages sur 205 routes du pays, ainsi que sur 15 ponts pour véhicules et 2 ponts piétons. 21 aqueducs, 12 égouts et 8 établissements d'enseignement ont également été endommagés.

À Nariño, après l'état d'urgence enregistré à Ancuya, un poste de commandement unifié a été installé dans le but de créer un lien entre le gouvernement de Nariño, le bureau du maire de la municipalité et le corps de secours, afin de soutenir la stratégie d'intervention pour les communautés et les infrastructures touchées par les précipitations.

Cela peut vous intéresser : le gouvernement promet des sanctions exemplaires aux fans de Nacional qui ont provoqué des excès sur la route de Cota

« Les autorités poursuivront l'évacuation préventive des familles dans les zones à risque ; la DAGRD poursuivra l'évaluation de tous les foyers à risque et par le Département de l'infrastructure ministérielle, des progrès seront réalisés dans le plan de récupération des infrastructures routières touchées et d'intervention des critiques de sites. Plusieurs aqueducs sont touchés, par conséquent, le plan départemental de l'eau de Nariño fournira un soutien technique et de gestion pour soutenir les communautés dans les questions d'eau potable et d'assainissement de base », a déclaré la Direction administrative de la gestion des risques de ce département.

À Santander, le 3 avril, une urgence s'est produite en raison du débordement du ruisseau El Canelo et la fermeture totale a été enregistrée sur la route menant de Malaga à Los Curos dans le secteur connu sous le nom de La Batea en raison de l'effondrement total du ponton qui a entraîné la perte de la rive. Les informations précisent que la situation est toujours en train d'être résolue grâce aux mécanismes d'Invias et du Bureau de la gestion des risques du Département.

Selon IDEAM, les précipitations dureront jusqu'en mai, en particulier dans les régions andines et du Pacifique. De même, pour la région de l'Orinoquia et de l'Amazonie, d'autres conditions sont générées, telles que l'entrée de masses humides en provenance du sud du continent, de sorte que la transition entre moins de précipitations et plus de précipitations commence dans cette zone.

Dans la région des Caraïbes, une augmentation considérable est attendue par rapport au mois de mars, plus précisément dans le sud de Bolivar et Cesar. L'institut a également souligné que des volumes de précipitations allant jusqu'à 30% au-dessus de la normale sont attendus pour cette saison non seulement dans la région en question, mais également dans l'île (archipel de San Andrés et Providencia), les Andes et l'Orinoquia.

Face à la situation, l'Unité nationale de gestion des risques de catastrophe (UNGRD) a assuré qu'elle dirigeait l'activation du Comité national de gestion des catastrophes afin de socialiser les capacités du Système national de gestion des risques et de faire connaître le Plan national de réponse à cette période de l'année.

CONTINUEZ À LIRE :