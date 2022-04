Le système immunitaire s'appauvrit avec l'âge

Avec le vieillissement, le système immunitaire fonctionne plus mal. Il devient plus sensible aux infections et les vaccins ne fonctionnent plus aussi efficacement. Les personnes vieillissant présentent un déclin général de la fonction immunitaire adaptative, ce qui a des répercussions importantes sur la santé et l'espérance de vie.

Des études antérieures ont révélé une perte généralisée de la diversité du répertoire immunitaire dans le sang périphérique humain au cours du vieillissement ; cependant, on sait peu de choses sur le vieillissement du répertoire dans d'autres compartiments immunitaires ou chez des espèces autres que les humains.

L'efficacité du système immunitaire repose sur sa capacité à générer une grande variété de séquences d'anticorps différentes, avec un large éventail de spécificités antigéniques correspondantes, et à ajuster progressivement la composition de cette population d'anticorps en réponse à l'exposition à l'antigène. Chez les humains, le séquençage du répertoire des anticorps a révélé un certain nombre de changements importants liés à l'âge, notamment un nombre réduit de clones et de séquences uniques, une mutation de référence accrue, des expansions clonales plus fréquentes et plus importantes, une modification de la sélection des lymphocytes B et un changement vers la mémoire. compartiment. Alors que la diversité du répertoire au sein des individus diminue avec l'âge, la variabilité entre les individus augmente et les répertoires des personnes plus âgées diffèrent davantage les uns des autres que ceux des jeunes.

Es difícil estudiar el sistema inmunológico de un ser humano durante toda su vida porque viven mucho tiempo. Además, solo se pueden estudiar los anticuerpos en la sangre periférica, ya que es problemático obtener muestras de otros tejidos

Une équipe de recherche dirigée par Darío Riccardo Valenzano de l'Institut de biologie du vieillissement Max Planck à Cologne, en Allemagne, a travaillé autour de ce problème et a examiné si le fondule à courte durée de vie souffrait d'un système immunitaire vieillissant. En fait, ils ont découvert que dès l'âge de quatre mois, ils avaient des anticorps circulants moins diversifiés que les poissons plus jeunes, ce qui pourrait contribuer à une diminution générale de la fonction immunitaire. Ses résultats sont publiés dans la revue spécialisée eLife Sciences Publication.

Le système immunitaire doit constamment réagir aux nouvelles attaques de pathogènes et se souvenir qu'ils doivent être protégés lors de la prochaine infection. À cette fin, les lymphocytes B constituent un référentiel d'informations et produisent divers anticorps capables de reconnaître directement les agents pathogènes. « Nous voulions connaître le répertoire des anticorps chez les personnes âgées », explique Valenzano, qui a dirigé la recherche. Il est difficile d'étudier le système immunitaire d'un être humain tout au long de sa vie car il vit longtemps. De plus, les anticorps ne peuvent être étudiés que dans le sang périphérique, car il est difficile d'obtenir des échantillons provenant d'autres tissus. C'est pourquoi nous utilisons les Killis. Ce sont des poissons dont la durée de vie est très courte et nous pouvons obtenir des échantillons de différents tissus. » Les killis sont les vertébrés dont la durée de vie est la plus courte et qui peuvent être maintenus en laboratoire. Ils ne vivent que trois à quatre mois, vieillissent en peu de temps et ont fait l'objet de recherches sur le vieillissement ces dernières années en raison de ces caractéristiques.

El repertorio de anticuerpos intestinales de los killis exhibe una pérdida de diversidad dependiente de la edad mucho más dramática que el cuerpo en su conjunto

Les scientifiques ont mené les premières expériences de séquençage du répertoire immunologique de cette espèce, démontrant que les killis adultes expriment des répertoires en chaînes et individualisaient le fait qu'ils subissaient une perte rapide de diversité avec l'âge. « En séquençant les répertoires d'échantillons intestinaux isolés, nous avons également découvert que le répertoire d'anticorps intestinaux des killites présente une perte de diversité beaucoup plus importante en fonction de l'âge que le corps dans son ensemble, probablement en raison d'une prévalence beaucoup plus élevée. de clones développés dans l'intestin, et que cette perte de diversité est associée à des modifications de l'expression génique qui indiquent une activité réduite des lymphocytes B », a déclaré le spécialiste.

Les chercheurs ont pu caractériser avec une grande précision tous les anticorps produits par les killites. Ils ont découvert que les plus âgés avaient différents types d'anticorps dans le sang que les poissons plus jeunes. Ils présentaient également une plus faible diversité d'anticorps dans tout le corps. « Si nous avons moins d'anticorps différents à mesure que nous vieillissons, cela pourrait entraîner une réduction de la capacité de réponse aux infections. Nous voulons maintenant étudier plus en détail pourquoi les lymphocytes B perdent leur capacité à produire divers anticorps et s'il est possible pour eux de se régénérer et ainsi retrouver cette capacité », conclut Valenzano.

CONTINUEZ À LIRE