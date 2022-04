La controverse sur le transfert de la procureure Angelica Monsalve se poursuit, de nouveaux détails sur le trafic d'influences présumé

La peine de transfert, dans certains secteurs, décrit le transfert à Putumayo du procureur délégué aux juges du circuit de Bogotá, Angelica Monsalve, qui a appelé trois membres de la famille Ríos à inculper pour un crime présumé commis.

Le fait est que selon les déclarations du procureur Carlos et Francisco Ríos, ils seraient les véritables propriétaires d'une entreprise qui a remporté un appel d'offres d'un million de dollars pour la collecte de TransMilenio, mais cela se serait produit lorsque l'un de leurs neveux, Felipe Ríos, a statué en tant que conseiller de la ville de Bogotá, capitale où se trouve le système TransMilenio.

La question est compliquée par Alberto Ríos Velilla, un homme d'affaires colombien renommé proche du leader du changement radical Vargas Lleras et mari du journaliste Darcy Quín, a contacté l'ancien procureur général Néstor Humberto Martínez qui aurait contacté le recteur de l'Université Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, d'intercéder auprès de Monsalve, afin de ne pas porter plainte contre les Rivers.

La station de radio La W, a révélé une conversation explosive où Noguera aurait été entendue demandant de l'aide à Monsalve et elle, refusant, pointant la situation de « dégoût ».

Angelica Monsalve : Ils pensent que c'est parce que tu m'as influencée pour décider. Ils sont fous. Ensuite, ils viennent ici pour voir ce qui se passe si vous le faites.

Rodrigo Noguera : Non, mais si je vous le disais, je ferais de même. Le cas de Néstor Humberto. Écoute, Nestor Humberto est ami avec untel, il est procureur. Et il dit au gars : il est untel et tel parce qu'il ne m'aide pas là-dedans... Je le ferais aussi, j'imagine que vous aussi. Je suis le procureur, et tu as besoin de « Hey, aide-moi ce gars. »

AM : Non, c'est du trading d'influence.

RN : Non, ce n'est pas du trading d'influence.

AM : Pourquoi ? Vous devez vous adresser au procureur pour que l'affaire soit réglée. Je suis le procureur en exercice, pourquoi n'êtes-vous pas venu me parler ? C'est-à-dire par les voies procédurales.

RN : Ne soyez pas ri-di-cu-la.

AM : Ah.

RN : Montez. Faites la reconstruction des choses. Je suis un tiers que je ne connais pas, le procureur est Pedro Pataquiva. J'ai un ami. Je ne connais pas Pedro Pataquiva, mais je sais que tu es un ami de Pedro Pataquiva. « Écoute Angelica, regarde, c'est Pedro Pataquiva donc ne gâche pas ton ami, vois ce que tu peux faire. » Ou pas ?

AM : Vous auriez donc fait la même chose que Néstor Humberto Martínez, pour aider un ami ?

RN : Eh bien, si je suis un ami de cette personne, comment dois-je faire ? Comment faire autrement ? Ou simplement : « Je ne peux pas vous aider ».

AM : Eh bien, comment cela fonctionne-t-il autrement ? Vous devez vous défendre devant un tribunal, devant un avocat, décemment, n'est-ce pas ?

RN : Non, tu te trompes. Alors vous ne connaissez ni la société ni le monde. Lorsqu'une personne va prendre une décision, elle a plusieurs alternatives. Un, deux et trois, d'accord ?

AM : Oui.

RN : Il s'avère donc que le gars ne connaît pas très bien l'affaire, donc il décroche et l'étudie. Le gars dit que 2 et 2 font 5, je pense que je vais par là. Mais si j'ai l'occasion de dire « hé, 2 et 2 ne sont pas 5, ne soyez pas güevon, ils sont 4 ». Voyez lequel vous choisissez.

AM : Que eso...

RN : C'est ça la vie. C'est la vie, chaque jour qui arrive. « Non, non, c'est juste qu'ils m'intriguent de ne pas le faire. » Non.

AM : C'est dégoûtant.

D'autre part, le bureau du procureur général a indiqué que le transfert à Putumayo de Monsalve n'était pas une mesure de représailles, mais avait été déplacé en raison des besoins du service, tout comme les 3 000 fonctionnaires qui l'ont effectué sous l'administration du procureur Barbosa. Ils ont également souligné qu'il poursuivait avec l'affaire Monsalve. « Nous n'avons jamais envisagé la possibilité de modifier l'allocation respective », a déclaré le procureur.

De son côté, dans un communiqué publié le 31 mars, Nestor Humberto Martinez a déclaré qu'il n'avait jamais cherché à rencontrer ni parlé avec Angelica Monsalve.

Martínez a assuré qu'il n'avait pas envoyé ou remis « un document » suggérant au procureur Monsalve qu'il n'y avait aucune raison à l'allégation. L'ancien procureur a souligné qu'il n'avait fait que faciliter la nomination, à laquelle, dit-il, il ne s'était pas présenté.

« Il n'y a jamais eu de « sommet » entre Alberto Ríos, Rodrigo Noguera et l'abonné. Je n'en ai pas parlé non plus avec le Dr Catalina Noguera. » L'ancien procureur a déclaré dans une déclaration en cinq points envoyée à divers médias.

