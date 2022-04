Alejandra Azcárate et son mari Miguel Jaramillo parlent pour la première fois de l'affaire des stupéfiants

La comédienne Alejandra Azcárate et son mari Miguel Jaramillo ont participé à une interview sur RCN News pour parler pour la première fois de l'affaire de l'avion chargé de cocaïne qui a transformé le couple sous les projecteurs des médias l'année dernière.

Il est important de se rappeler que la controverse a commencé après que les autorités eurent découvert dans un avion près de 500 kilos de cocaïne et plus de 100 millions de pesos en espèces après son atterrissage sur l'île de Providencia. À cette époque, plusieurs médias ont indiqué que le moyen de transport aérien faisait partie de la société Interandes Helicopteros S.A.S., dont Jaramillo était partenaire.

Bien qu'Azcárate ait évoqué la question sur ses réseaux sociaux, mais pas en profondeur, son mari n'avait pas donné d'explication à l'opinion publique jusqu'à aujourd'hui. Jaramillo a d'abord expliqué qu'il n'avait jamais été propriétaire de l'avion.

« Le véritable propriétaire est M. Fernando Escobar, qui était à l'époque mon partenaire dans la société Interandes », a déclaré l'homme d'affaires. Malheureusement, l'exercice des médias, d'une manière irresponsable, a appelé cet avion « le narco-plan du mari d'Azcárate » et c'est ainsi qu'il est resté. »

Le directeur de RCN News, José Manuel Acevedo, a souligné que, bien que cela soit vrai, certains documents prouvaient que Jaramillo était un partenaire de la société propriétaire de l'avion. « À cette époque, j'étais actionnaire de cette société », a déclaré le mari d'Azcárate ; il a toutefois précisé qu'il avait présenté des documents au bureau du procureur général certifiant que cinq mois avant la controverse, il avait cessé d'être le représentant légal et actionnaire de la société. « Ma seule erreur a été de ne pas m'assurer que mon compte enregistrait ces minutes », a-t-il ajouté.

La viralité d'Alejandra Azcárate sur les réseaux sociaux

« Nous nous sommes couchés un dimanche en tant que publiciste et artiste, et nous nous sommes réveillés lundi dans la catégorie des gangsters », a également déclaré l'actrice au média. Azcárate a mentionné qu'il ressentait « beaucoup de colère et d'indignation face à ce que ces gens nous ont fait » et a assuré que Fernando Escobar, qui serait le véritable propriétaire de l'avion, « n'assumait pas sa responsabilité ni publiquement ni en privé ».

Il est important de noter qu'Alejandra Azcárate a accordé une attention particulière à la situation en mai 2021 et a même mentionné que, en raison du ton sarcastique qu'elle manipule habituellement sur son lieu de travail, « il y avait ce sentiment de karma » face à la situation ; « mais je n'ai jamais utilisé mon sarcasme ou mon travail pour tirer quelqu'un à titre personnel », a-t-elle dit.

En fait, son mari a indiqué dans l'interview que 87% des attaques que l'actrice a reçues provenaient d'hommes - une statistique que le couple a obtenue après avoir analysé leurs réseaux. « Nous sommes un pays de sexistes et nous ne pouvons pas le supporter lorsqu'une femme qui a de l'attitude et du courage dit vraiment les choses telles qu'elles sont », a déclaré Jaramillo.

L'interview parlait également de la phrase virale que la présentatrice a dite dans l'une de ses vidéos : « Je suis venue d'essayer les sous-sols de l'enfer » et elle a déclaré qu'elle ne regrette pas de l'avoir dit : « J'adore ma phrase, elle me fascine. C'est-à-dire qu'il est si puissant qu'il est devenu une expression populaire et j'ai apprécié qu'on se moque de moi, parce que c'est à cela que sert le malheur, pour essayer d'en tirer le pourboire, sinon comment survivre ».

