Cruz Azul vs Atlas : la performance louée d'Uriel Antuna qui a donné la victoire à La Máquina

Malgré les quelques jours de congé qu'il a eus après avoir participé au dernier appel pour l'équipe nationale mexicaine, Uriel Antuna a été choisi par Juan Reynoso pour débuter le match entre Cruz Azul et Atlas au stade Azteca. Le natif de Gómez Palacio Durango a de nouveau pris la main des supporters grâce à une performance exceptionnelle qui a donné trois points à ceux de La Noria face aux champions en titre.

Les deux derniers monarques de la Liga MX se sont battus dès les premières minutes pour garder le ballon. La procédure fermée n'a presque pas donné lieu à des espaces par lesquels ils pouvaient générer des risques de danger. Ce n'est qu'à la 36e minute que les capitales ont bénéficié du sacrifice de Brujo Antuna et ont réussi à dépasser celles menées par Diego Cocca au tableau de bord.

Ignacio Rivero a pris un ballon au milieu de terrain pour tenter un jeu offensif. Santiago Giménez a reçu le service de dos à l'arche de Camilo Vargas et a tenté d'entrer dans un laissez-passer pour Rafael Baca, qui s'est retrouvé dans la région. À ce moment-là, l'arrière a rejeté l'intention et a essayé de retirer le ballon le plus tôt possible, mais un rebond sur la jambe du fils Chaco a dirigé le football vers le coin droit du terrain.

Le ballon semblait perdu, les défenseurs rouges et noirs n'ont donc pas essayé de le sauver. Antuna a pensé différemment et a mené un sprint pour sauver le ballon avant qu'il ne quitte le terrain. Son effort a été satisfaisant et, grâce à l'inadéquation de son signet, il a eu le temps de contrôler et de s'installer avant d'envoyer un centre. À cette époque, il a profité des qualités de Santiago Giménez.

Le fils de Chaco a montré ses qualités d'attaquant de centre et s'est montré furtif pour gagner les arrières des deux défenseurs qui ont tenté de rejeter le centre. Il a frappé la balle avec une grosse tête et l'a fracassée dans la barre transversale. Camilo Vargas a tenté de réagir, mais lorsqu'il s'est retrouvé dans les airs, le numéro cinq avait déjà rebondi derrière la ligne des buts. Le score a été fixé à un à zéro en faveur des locaux.

L'encouragement des personnes présentes dans les sièges du stade Azteca a incité le 11 céleste à essayer de rechercher le deuxième score. La pression a fait son travail et les rojinegros ont commis une erreur en défense qui leur a presque coûté le deuxième but contre. Antuna a tenté, cette fois, un tir à mi-distance, mais Camilo Vargas a détourné la bombe. Le tableau noir n'a pas bougé à nouveau avant la fin du match, bien que les rednegros aient traqué le danger.

Juan Reynoso consiguió ubicarse en la cuarta posición de la clasificación (Foto: Liga MX)

Les réseaux sociaux n'ont pas été indifférents à la performance du Brujo, car ce n'est pas la première fois qu'il est décisif pour Cruz Azul de marquer trois points. « Je remercie Chivas d'avoir laissé partir Antuna », « Uriel Antuna a puisé de l'eau dans les pierres », « Le démoniste Antuna est en feu », « Que me dites-vous de la récupération du démoniste Antuna », « Antuna devrait être un débutant au Qatar » et « Y a-t-il quelque chose qu'Antuna ne fait pas bien », étaient certains des avis des fans sur Twitter.

Trois jours avant de jouer pour La Máquina, le colosse de Santa Ursula a marqué un but d'Uriel Antuna avec l'équipe nationale mexicaine. Tata l'a choisi comme partant lors du match contre le Salvador et était chargé de marquer le premier but du match en profitant d'un rebond dans la petite surface. Il n'a ouvert le score qu'à la 17e minute, mais a tout de même été décisif pour le reste du match.

Bien qu'il ait rejoint pour le différend Clausura 2022, Antuna a déjà dépassé les minutes qu'il a jouées tout le dernier semestre avec Chivas. De même, il enregistre quelques partitions et est deux de plus que son record avec le Sacred Flock. L'amélioration notable de ses performances pourrait en faire l'un des 26 éléments qui participeront à la Coupe du monde Qatar 2022 avec le drapeau tricolore.

