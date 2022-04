Clara Noemí a pris un raccourci pour aller à l'école et a été retrouvée morte dans un ruisseau à Veracruz

La violence à l'égard des femmes au Mexique a de nouveau coûté la vie à une mineure, cette fois à Clara Noemí : une adolescente de 15 ans disparue le 29 mars à la Huasteca Veracruz.

La jeune femme, décrite comme « pleine de rêves », a quitté son domicile ce mardi matin pour le Telebachillerato de la communauté d'El Limón. Cependant, réalisant qu'il était en retard pour ses cours, il a décidé de prendre un raccourci, c'était la dernière fois qu'il a été vu, puisqu'il n'est jamais arrivé sur le campus.

Dans l'après-midi, réalisant que leur fille ne revenait pas de l'école, ses parents ont déposé un rapport de disparition auprès de la Commission de recherche de l'État de Veracruz (CEBV), qui a publié un formulaire de recherche urgent.

Pendant ce temps, certains habitants de la communauté se sont organisés en brigades pour parcourir la région et retrouver la fille aux yeux au beurre noir et à la peau marron clair dès que possible, mais ils n'ont pas réussi.

C'est jusqu'au 2 avril, quatre jours après sa disparition, que des éléments de la police ministérielle ont retrouvé le corps de Clara dans un ruisseau présentant des signes de violences sexuelles. Cela, ont souligné des sources non officielles, après que les autorités eurent assuré l'auteur présumé.

Selon les récits, le sujet, identifié comme Artemio « N », aurait avoué avoir assassiné l'adolescente après l'avoir abusée sexuellement. Plus tard, a ajouté l'accusé, il a tenté de cacher le corps dans le ruisseau en l'attachant à quelques pierres afin qu'il ne flotte pas et, de cette façon, ils ne puissent pas le retrouver.

Après coup, des collectifs, des parents et des amis ont réclamé justice pour le féminicide de la jeune femme de Veracruz, demandant au gouverneur de l'entité, Cuitláhuac García, et au président de la République, Andrés Manuel López Obrador, de punir pleinement le prétendu féminicide l'étendue de la loi.

Veracruz a déclaré 15 féminicides au cours des deux premiers mois de 2022, ce qui le positionne comme le deuxième État avec la plus forte incidence de cas, dépassé uniquement par l'État du Mexique (Edomex), qui en a enregistré 22.

Selon les chiffres du Secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique (SESNSP), trois des 15 victimes étaient des mineurs ; neuf avaient plus de 18 ans, tandis que les autres ne connaissaient pas la tranche d'âge.

Pendant ce temps, la démarcation arrive en tête de liste des enlèvements, enregistrant six au cours de la même période ; deux mineurs. En outre, les chiffres du ministère de l'Intérieur (Segob) indiquent que l'entité compte 55 cas de viol simple et 126 cas d'abus sexuels.

Il est à noter que Clara est la deuxième adolescente de quinze ans à être tuée cette semaine, à la lutte pour la justice est annexée le cas de Rosa María qui est apparu sans vie le 24 mars près de son domicile de Cuetzalan, Puebla.

Pour cette raison, pour le 31 mars, une marche a été organisée à la présidence municipale pour exiger une enquête dans une perspective de genre, puisque, a déclaré sa famille, sa mort est traitée comme un meurtre présumé et non un féminicide.

