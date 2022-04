Ballotage au Costa Rica : Rodrigo Chaves et José María Figueres en lice pour la présidence

Presidential candidates Jose Manuel Figueres of the National Liberation Party (PLN) and Rodrigo Chavez of the Social Democratic Progress Party (PSL) hold a debate ahead of the April 3 presidential election runoff, in San Jose, Costa Rica, March 23, 2022. REUTERS/Mayela Lopez

Quelque 3,5 millions de Costariciens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire le président du pays pour les quatre prochaines années, parmi les candidats de centre-droit José María Figueres, du Parti de la libération nationale (PLN) et Rodrigo Chaves, du Parti du progrès social-démocrate (PPSD).

Figueres et Chaves atteignent ce second tour techniquement à égalité selon les sondages les plus fiables publiés jusqu'à ce jeudi. Le dernier sondage du Centre de recherche et d'études politiques (CIEP) de l'Université du Costa Rica (UCR) place Chaves en tête avec 41,4 % des personnes qui ont décidé de voter et Figueres 38 %, ce qui, selon les spécialistes, est enregistré comme une égalité compte tenu de la marge d'erreur du sondage.

Si les derniers sondages ont montré quelque chose de clair, c'est que l'écart entre Chaves et Figueres se resserrait à l'approche du jour du scrutin, car une semaine plus tôt, le même sondeur de l'Université du Costa Rica avait accordé 43,3 % au candidat du PPSD et 38,1 % au candidat PLN.

« Il n'y a pas de différences significatives entre les candidats, l'un ou l'autre pourrait être en tête en ce moment, nous ne savons pas combien, mais les forces sont très égales en ce moment », a déclaré Ronald Alfaro University Weekly, coordinateur de l'enquête CIEP.

Le même sondage a enregistré 18,1% des personnes qui n'ont toujours pas décidé pour qui voter et de qui cela dépend de l'équilibre.

Rodrigo Chaves était le candidat surprise de cette élection. À la veille des votes du premier tour, le 6 février, Chaves occupait la cinquième place parmi les 25 candidats en lice, mais a remporté le deuxième tour en se classant étonnamment deuxième, bien qu'avec plus de 10 points de retard sur Figueres.

Les résultats officiels du premier tour ont ainsi été placés dans les cinq premières places : José María Figueres, de Libération nationale, 27,3 % ; Rodrigo Chaves, du Progrès social démocratique, 16,8 % ; Fabricio Alvarado, de Nouvelle République, 14,9 % ; Eliécer Feinzaig, du Parti libéral progressiste, 12,4 % ; et Lineth Saborío, de Unité sociale chrétienne, 12,4 %.

José María Figueres Olsen, candidato del tradicional Partido de Liberación Nacional (PLN), es hijo del tres veces presidente de Costa Rica José María Figueres Ferrer, conocido como "Don Pepe". (REUTERS/Mayela Lopez)

José Maria Figueras Olsen

Figueres Olsen, 67 ans, candidat au traditionnel Parti de la libération nationale (PLN), est issu d'une famille de politiciens et a été président du Costa Rica entre 1994 et 1998.

Il est le fils de José María Figueres Ferrer, « Don Pepe », qui a été président du pays pendant trois mandats et est entré dans l'histoire en tant que président qui a aboli l'armée au Costa Rica en décembre 1948. « Don Pepe » est arrivé au pouvoir après avoir pris les armes dans ce qui a été appelé « La Révolution des 48 ».

Figueres Olsen est diplômé en génie industriel de l'académie militaire de West Point aux États-Unis, a été ministre du Commerce extérieur puis de l'Agriculture et de l'Élevage lors de la première administration (1986-1990) du lauréat du prix Nobel de la paix Oscar Arias. En 1994, il est devenu président.

José María Figueres a été invité à participer à un scandale de corruption connu sous le nom d'affaire ICE-Alcatel entre 2000 et 2003, dans lequel la société française Alcatel avait soudoyé des politiciens et des responsables costaricains de divers gouvernements. Figueres aurait reçu 900 000 dollars de cette société française. Il a nié qu'il s'agissait de corruption et allègue qu'avec l'entreprise, il a développé un « travail de conseil ».

Bien qu'il n'ait jamais été inculpé d'un crime, coïncidant avec le scandale, Figueres a déménagé pour vivre en Suisse et est retourné au Costa Rica huit ans plus tard, après que l'accusation eut déposé le dossier.

Rodrigo Chaves, candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) es un político emergente y ha sido la sorpresa en la jornada electoral costarricense. (REUTERS/Monica Quesada)

Rodrigo Alberto de Jesus Chaves Robles

Chaves Robles, 60 ans, candidat du Parti du progrès social démocrate (PPSD), est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de l'Ohio aux États-Unis et a reçu une bourse de l'Université Harvard pour étudier les questions de pauvreté en Asie. Il a été ministre des Finances du Costa Rica pendant le gouvernement actuel de Carlos Alvarado pendant une période de six mois après quoi Alvarado lui a demandé de démissionner en mai 2020 en raison de « divergences irréconciliables ».

Il a travaillé pour la Banque mondiale pendant près de 30 ans, et est devenu directeur du bureau de la Banque mondiale en Indonésie.

Deux employés de la Banque mondiale ont dénoncé Chaves pour des « insinuations sexuelles » et un « comportement inapproprié » que le candidat a prétendu être des « ragots et des mensonges ». Il a également nié que ce soit la raison de sa démission de l'instance mondiale.

Comme publié par le Wall Street Journal en octobre 2021, une enquête menée par un tribunal administratif de la Banque mondiale enregistre des témoignages décrivant Chaves comme un « harceleur connu » et selon lequel il existe « un modèle documenté de harcèlement qui a duré au moins quatre ans et a impliqué six femmes ».

Bien que cette question soit devenue le principal flanc attaquant des rivaux et des organisations civiles, elle ne semble pas avoir fait de mal à la plupart des Costariciens qui l'ont porté de la cinquième à la deuxième place au premier tour des élections et l'ont maintenue en tête des sympathies lors des derniers sondages.

Le slogan de la campagne de Chavez est #MeComoLaBronca, une phrase que les Costariciens utilisent comme « Je fais face à des problèmes ».

Les deux candidats ont axé leurs propositions de travail sur l'économie, la gestion de l'État et l'environnement, et le débat s'est concentré sur les questions de corruption, de gestion du financement électoral et de plaintes pour harcèlement sexuel.

« Tout commence par l'accélération de notre économie afin de créer des emplois, d'attirer des investissements, de consolider de nouvelles entreprises et de renforcer nos exportations. Vous avez notre promesse : nous mettrons fin, une fois pour toutes, à la paperasserie, aux obstacles et interventions excessifs de l'État et aux coûts abusifs. Nous allons les laisser travailler, sans nous gêner ! » , promet Chaves dans son plan gouvernemental.

Le programme Figueres, quant à lui, propose parmi ses principaux objectifs pour 2030 « de réduire les émissions de carbone de moitié, d'éliminer l'extrême pauvreté, de réduire le chômage à moins de 7 %, d'être un pays bilingue, de rétablir la santé budgétaire (déficit inférieur à 3 % et dette inférieure à 50 % du PIB), de croître à un rythme soutenu plus de 5 % soutenues, et d'être le numéro un en matière de compétitivité en Amérique latine ».

Los últimos esfuerzos de la campaña electoral han estado dirigidos a conquistar a 1.5 millones de costarricenses que no tienen por quién votar. (REUTERS/Mónica Quesada)

Le Nicaragua et Daniel Ortega

Bien que les deux candidats soient de centre droit, dans cette dernière étape, ils ont évité d'être frontaux dans leur position face aux dictatures de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua et se sont limités à réaffirmer les valeurs démocratiques du Costa Rica.

Avant, au moins Figueres était plus clair. Dans une interview accordée au média chilien Emol, en janvier 2019, il a déclaré : « Il me semble que le régime de Maduro a largement dépassé toutes les limites qui devraient lui être autorisées et qu'il est plutôt devenu un régime qui semble avoir pour principal ennemi non pas la communauté internationale, mais le Vénézuélien les gens eux-mêmes. Je ne comprends pas comment, à l'époque où nous vivons, il peut y avoir un régime qui cause tant de douleur, tant de souffrance, tant de désespoir et tant de misère au sein de la famille vénézuélienne. »

Depuis le Nicaragua, il a déclaré dans la même interview : « Ça me fait très mal ce qui se passe au Nicaragua. Je me souviens de la révolution de 79, lorsque le monde entier s'est tourné vers le soutien du mouvement sandiniste pour renverser 50 ans de dictature de Somoza. Et au fil des ans, voir que certains dirigeants de cette révolution qui a captivé l'illusion du monde sont devenus une expression bien pire que les années Somoza, ne peut que la combler de tristesse. »

Le Nicaragua a été absent des débats électoraux malgré le fait que 350 000 personnes vivent au Costa Rica, y compris des migrants et des exilés, de notre voisin du nord.

« La relation avec le gouvernement nicaraguayen est certainement une relation plus délicate. Il existe une différence dans les valeurs, les autres conditions et le positionnement international de nos pays, mais ces différences ne signifient pas que nous n'allons pas parler et chercher à améliorer le climat des relations entre les deux pays. Nous avons cette obligation et, par conséquent, en raison de la combinaison d'intérêts économiques et politiques, nous allons faire un effort extraordinaire pour permettre de faciliter les choses et de nous entendre de la meilleure façon possible », a expliqué Figueres Olsen à CRHoy Digital Media au début du mois de février année, avant le premier tour.

Le 10 mars, le candidat Rodrigo Chaves a quant à lui exprimé lors d'une réunion avec des représentants des entreprises exportatrices, des chambres et des entités bancaires du pays : « Notre intérêt sera de défendre notre démocratie, de défendre nos libertés. J'espère donc avoir une relation très cordiale avec Don Daniel Ortega. »

Les résultats de cette journée seront décidés par les plus de 1,5 million de Costariciens qui ont déclaré n'avoir aucun candidat pour voter. Pour les convaincre, Figueres lance un appel pour décider « de l'expérience » et Chaves pour « une manière différente de faire les choses ».

